جاردين: خطأ مؤثر أدى لتقدم يونايتد وأجبر شباب الأهلي على مزيد من الجهد

قال مدرب شباب الأهلي، البرازيلي أندريه جاردين، إن مباراة فريقه، أمس، أمام فريق يونايتد جاءت صعبة كما كان متوقعاً، مؤكداً أنه على الرغم من أن فريقه فرض أفضلية ميدانية خلال الشوط الأول، فإنه لم ينجح في ترجمة سيطرته إلى تقدم في النتيجة.

وكان شباب الأهلي واصل نزيف النقاط، وخرج بتعادل صعب أمام الصاعد حديثاً يونايتد بنتيجة (1-1)، أمس، على استاد آل مكتوم في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وأضاف في تصريحات صحافية عقب المباراة: «خطأ مؤثر في بداية الشوط الثاني سمح للمنافس بالتقدم، ما أجبر فريقي على بذل المزيد من الجهد للعودة إلى المباراة».

وكشف المدرب جاردين سبب غياب الحارس الأساسي، حمد المقبالي، عن مباراة يونايتد، إذ أكد أن اللاعب يعاني المرض، مشيراً إلى أن آثار المرض كانت واضحة على الحارس في المباراة الماضية، أمام الجزيرة بالجولة الرابعة، وأضاف: «للأسف هناك عدوى مرضية أصابته في الفترة الأخيرة».

ونجح مدرب يونايتد، الإيطالي أندريا بيرلو، في التعامل مع المباراة بصورة جيدة، بعدما اعتمد على تنظيم دفاعي محكم، مع التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، ما حد من خطورة شباب الأهلي، الذي احتاج إلى 34 دقيقة لصناعة أول فرصة حقيقية، عندما سدد سلطان عادل كرة مرت بمحاذاة القائم، قبل أن تتاح للفريق فرصة أخطر من ضربة ثابتة نفذها يوري سيزار مباشرة نحو المرمى، لكن العارضة حالت دون افتتاح التسجيل.

ولم تتغيّر الصورة كثيراً مع بداية الشوط الثاني، إذ واصل شباب الأهلي بحثه عن هدف التقدم، بينما ظل يونايتد متماسكاً في مناطقه، قبل أن يستغل إحدى هجماته المرتدة ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 58.

وحصل شباب الأهلي على ركلة جزاء، في الدقيقة 74، نجح سعيد عزت الله في تنفيذها بنجاح وإدراك التعادل.