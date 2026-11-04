بوفتيني: مشكلة الوصل ليست في الحارس أو المدافعين بل بمنظومة الفريق

اعترف مدافع الوصل، المغربي سفيان بوفتيني، بوجود أخطاء دفاعية كلفت فريقه استقبال ثلاثة أهداف أمام فريق القوة الجوية العراقي، رغم فوزه 4-3 خلال المباراة التي أقيمت، مساء أول أمس، على استاد زعبيل في دبي، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال بوفتيني، بعد المباراة، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوصل يحتاج إلى مراجعة طريقة تعامله مع التحولات بين الدفاع والهجوم، وتحديد التوقيت المناسب لكل منهما، فالنادي يمتلك محللين فنيين يتولون دراسة الأخطاء وتحديد أسبابها، من أجل العمل على تفادي تكرارها في المباريات المقبلة، «لكن المؤكد من وجهة نظري أن معالجة هذه المشكلة لا تتعلق بخط الدفاع أو حارس المرمى وحدهما، وإنما بمنظومة الفريق بالكامل».

وقال بوفتيني لـ«الإمارات اليوم»: «لا أعتقد أن المشكلة في المدافعين أو حارس المرمى، وإنما قد تكون مرتبطة بمنظومة الفريق ككل، وعلينا العمل مع الجهاز الفني لمعرفة أسباب هذه الأخطاء، خصوصاً في كيفية التنظيم الدفاعي والتحول من الهجوم إلى الدفاع، وأثق بأن الجهاز الفني سيعمل على معالجة هذه النقاط خلال فترة التحضير المقبلة».

وأشار إلى «أن الفوز على القوة الجوية كان مهماً للغاية، بعدما دخل الوصل المباراة من دون رصيد من النقاط في البطولة، ما وضع الفريق أمام ضرورة تحقيق الانتصار لتجنب تعقيد موقفه في سباق التأهل إلى دور الـ16».

وأوضح أن «جميع مكونات الفريق، من الجهاز الفني واللاعبين، أدركت أهمية المباراة، خصوصاً أن المنافس كان يمتلك ثلاث نقاط، ما جعل المواجهة بمثابة مباراة بست نقاط، وهذا الفوز أعاد الوصل إلى دائرة المنافسة ومنحه دفعة معنوية مهمة، بعدما تقدم من المركز الأخير إلى الـ11».

وتابع بوفتيني: «النتيجة الإيجابية ستساعد الفريق على التحضير بصورة أفضل لمواجهة الجزيرة في الجولة المقبلة من دوري المحترفين، مع تطوير الأداء وعدم الاكتفاء بما تحقق أمام الفريق العراقي».

ثقافة الفوز

وفي ما يتعلق بحسابات التأهل الآسيوي، مع تبقي خمس مباريات على نهاية مرحلة المجموعات، قال مدافع الوصل: «من الخطأ أن ندخل المباريات ونحن نفكر في عدد النقاط التي نحتاج إليها للتأهل، لأن هذا التفكير قد يؤثر سلباً في اللاعبين، وعلينا خوض كل مباراة بعقلية الفوز وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط».

وأضاف: «في مباراتنا المقبلة أمام تراكتور، يجب أن نذهب بهدف تحقيق النقاط الثلاث، وليس التفكير في العودة بنقطة واحدة لأننا نلعب خارج ملعبنا. فالمشاركة في دوري أبطال آسيا تتطلب امتلاك ثقافة الفوز، وهذه العقلية يجب أن تكون حاضرة في جميع البطولات».

مواجهة الجزيرة

وبشأن مواجهة الجزيرة المقبلة في الدوري، ورؤية البعض أن الوصل لم ينجح في تحقيق النتائج المنتظرة أمام الفرق الكبيرة، بعدما تعادل مع العين وخسر أمام شباب الأهلي، أوضح بوفتيني: «الوصل قدم مستويات جيدة في المواجهتين السابقتين، وكان قريباً من الفوز على العين بعدما تقدم بنتيجة 2-1، قبل أن يدرك المنافس التعادل، كما كنا الطرف الأفضل في فترات طويلة أمام شباب الأهلي، وفريقي استحق الخروج بنتيجة إيجابية، وعلى أقل تقدير التعادل، لكنه لم ينجح في ترجمة أفضليته إلى نتيجة داخل الملعب».

وأضاف: «لدي ثقة كبيرة باللاعبين، لأن المباريات الكبيرة تتطلب تركيزاً مضاعفاً. والجميع يدرك أهمية مواجهة الجزيرة، التي ينتظرها الجمهور ويتابعها الجميع، ونريد أن نقدم مباراة قوية ونحقق الفوز».

وأشار إلى أن «مباراة الجزيرة بست نقاط، في ظل تقارب الفريقين في جدول الترتيب، إذ يتصدر الجزيرة برصيد 14 نقطة، مقابل 13 نقطة للوصل، والانتصار سيمنحنا فرصة اعتلاء الصدارة ويعزز موقع الوصل بين فرق المنافسة».

رسالة إلى جمهور الوصل

وفي ختام حديثه، وجه سفيان بوفتيني رسالة إلى جماهير النادي، داعياً إياهم إلى الحضور ومساندة الفريق في جميع المباريات، وليس الاقتصار على المواجهات الكبيرة فقط. وقال: «جمهور الوصل كبير وعاشق لكرة القدم، ونعرف جيداً حبه للنادي وحرصه على مساندة الفريق، لكننا ننتظر منه الحضور في كل المباريات، سواء في الدوري أو الكأس أو المنافسات المحلية والقارية، وليس اختيار مباريات معينة للحضور».

وأضاف: «نتمنى أن نرى جمهور الوصل خلف الفريق في جميع مباريات الموسم، لأن وجوده يمنح اللاعبين دافعاً إضافياً، ونحن نثق بأنه لن يخذلنا، ونتطلع إلى استمرار دعمه ومساندته لنا في المرحلة المقبلة».

سفيان بوفتيني:

• النتيجة الإيجابية ستساعد الوصل على مواجهة الجزيرة في «الدوري».

• نتمنى أن نرى جمهور الوصل خلف الفريق في جميع مباريات الموسم.