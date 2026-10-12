بمعنويات «المحترفين».. الوصل يواجه الأهلي لتصحيح مسار «النخبة»

يدخل الوصل مواجهة ضيفه الأهلي السعودي «حامل اللقب»، في الساعة الثامنة مساء اليوم، على استاد زعبيل، رافعاً شعار الفوز لتعويض خسارته في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على إحدى البطاقات الثماني المؤهلة إلى الدور الثاني.

ويخوض «الإمبراطور» المواجهة تحت ضغط الحاجة إلى حصد النقاط الثلاث، بعدما خسر أمام مضيفه القادسية السعودي 1-2 في الجولة الأولى، ما يجعل استثمار عاملَي الأرض والجمهور ضرورة لتصحيح مساره القاري، وتفادي تعقيد مهمته في سباق التأهل، الذي يتطلب إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى.

ويدرك الوصل أن أي تعثر جديد سيزيد من صعوبة مهمته، في ظل قوة الأندية المشاركة وتقارب طموحاتها في حجز مقاعد الدور الثاني، لذلك يتطلع إلى استغلال مواجهة الأهلي لتحقيق انتصاره الأول، واستعادة التوازن مبكراً، قبل الدخول في الجولات المقبلة التي تزداد معها أهمية كل نقطة.

ويستمد الفريق دفعة معنوية من نتائجه الإيجابية في كأس رابطة المحترفين، بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث، وهو ما يعزز ثقته قبل الاختبار القاري، ويمنحه فرصة لترجمة حالته الإيجابية إلى نتيجة تدعم حظوظه في البطولة الآسيوية.

كما يستعيد الوصل خدمات عدد من لاعبيه الدوليين، يتقدمهم علي صالح وفابيو ليما ونيكولاس خيمينيز وساشا، في عودة تمنح الجهاز الفني خيارات إضافية، خصوصاً على المستوى الهجومي، وتساعده على التعامل مع متطلبات مواجهة تحتاج إلى التوازن بين الضغط على المنافس وتأمين المناطق الدفاعية.

وتحمل المباراة بُعداً إضافياً، إذ سبق للفريقين أن التقيا على استاد زعبيل في نسخة 2024 من البطولة القارية، وانتهت المواجهة بفوز الأهلي بهدفين دون رد، ويتطلع الوصل إلى تغيير هذه الصورة، وتحقيق فوزه الأول في النسخة الحالية، بما يعيد الثقة إلى الفريق ويمنحه دفعة جديدة في مشواره الآسيوي.

في المقابل، يدخل الأهلي السعودي المباراة بحثاً عن انتصاره الأول، بعدما تعادل مع باختاكور الأوزبكي 1-1 في الجولة الافتتاحية، ليصبح مطالباً بدوره بحصد النقاط الثلاث وتعويض تعثره، في بداية حملة الدفاع عن لقبه القاري. ويُشكل الفريق السعودي تحدياً كبيراً للوصل، في ظل امتلاكه مجموعة من العناصر الهجومية القادرة على صناعة الفارق، يتقدمها المهاجم الإنجليزي إيفان توني، متصدر هدافي الدوري السعودي برصيد 11 هدفاً، إلى جانب الثنائي فراس البريكان وصالح أبوالشامات، ما يفرض على دفاع الوصل التعامل بتركيز مع تحركاتهم والحد من المساحات المتاحة أمامهم.