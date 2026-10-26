اختبار آسيوي للعين في غياب رحيمي

يواجه العين اختباراً جديداً عندما يستقبل تراكتور الإيراني، في الثامنة من مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، في مواجهة يسعى خلالها الفريق إلى تعزيز صدارته لمجموعة الغرب، واستعادة توازنه المحلي، رغم افتقاده أحد أبرز مفاتيحه، الهجومية المتمثّلة في الدولي المغربي سفيان رحيمي، الذي يغيب بداعي الإصابة.

ويأتي غياب رحيمي في توقيت يحتاج العين إلى مواصلة نتائجه الإيجابية على الصعيد القاري، وتجاوز آثار خسارتين متتاليتين أمام شباب الأهلي في دوري المحترفين، وكأس رئيس الدولة.

ويجد الصربي فلاديمير إيفيتش، نفسه أمام تحدٍ جديد يتعلق بكيفية تعويض غياب اللاعب المغربي، والحفاظ على الفاعلية الهجومية التي ظهر بها الفريق في أول جولتين من البطولة، عندما سجل أربعة أهداف في كل مباراة وضعته في الصدارة برصيد ست نقاط.

وتفرض إصابة رحيمي على الجهاز الفني البحث عن خيارات هجومية بديلة قادرة على المحافظة على نسق الفريق، خصوصاً أن اللاعب يُمثّل أحد العناصر المؤثرة في التحركات الهجومية، بفضل قدرته على صناعة الفرص، واستغلال المساحات، والوصول إلى المرمى.

وتعرّض رحيمي لإصابة عضلية خلال مواجهة شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة، التي انتهت بخسارة العين (2-3)، ليغيب عن لقاء تراكتور، في المباراة الثانية على التوالي التي يفتقد خلالها «الزعيم» أحد خياراته الهجومية في البطولة القارية.

وكان العين خاض مباراته الماضية أمام القوة الجوية العراقي من دون مهاجمه اليوناني، جورجيوس جياكوماكيس، الذي غاب عن اللقاء لوجوده في بلاده من أجل تجديد جواز سفره، قبل أن ينجح الفريق في تحقيق فوز كبير برباعية نظيفة.

وتكتسب مباراة اليوم أهمية إضافية في ظل رغبة «الزعيم» في مصالحة جماهيره، بعد خسارتيه أمام شباب الأهلي التي وضعت الفريق أمام ضرورة استعادة الثقة سريعاً، خصوصاً أن المنافسة القارية تمنحه فرصة لتأكيد قدرته على تجاوز الظروف الصعبة، ومواصلة النتائج الإيجابية التي حققها في بداية مشواره.

وفي المقابل، يدخل تراكتور الإيراني اللقاء بحثاً عن انتصاره الأول في البطولة، بعدما اكتفى بنقطة واحدة في أول جولتين، ليحتل المركز الـ12 في ترتيب مجموعة الغرب.

ويمنح هذا الوضع المواجهة أهمية للفريق الضيف، الذي يتطلع إلى تحسين موقعه والعودة بنتيجة إيجابية، ما يفرض على العين التعامل بجدية مع المباراة، وتجنب منح منافسه المساحات التي قد تساعده على تهديد مرماه.

وقال لاعب العين، النمساوي فالنتينو لازارو، إن فريقه بذل كل ما لديه خلال مواجهة شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن تلك المباراة شهدت تعرض نحو خمسة لاعبين للإصابة بشد عضلي.

وأضاف لازارو، في تصريحات صحافية، أن «الزعيم» تنتظره مواجهة مهمة جديدة، يتطلع خلالها إلى تحقيق الفوز، مؤكداً ضرورة تحليل ما حدث في المباراة الماضية، واستخلاص الدروس منها، ثم توجيه التركيز نحو لقاء اليوم، معرباً عن رغبة الفريق في الانتصار بجميع المسابقات المتبقية.