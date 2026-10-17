جاردين: الفوز على العين يساوي 6 نقاط.. وخطتنا نجحت في حسم القمة

أكد البرازيلي أندريه جاردين، مدرب شباب الأهلي، أن الفوز على العين بهدفين دون رد، في قمة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، يمثل خطوة مهمة في مشوار المنافسة على اللقب، مشيراً إلى أن فريقه نجح في فرض أسلوبه وتنفيذ خطته أمام أحد أصعب المنافسين في البطولة، وأن الفاعلية الهجومية كانت كلمة السر في حسم المواجهة.

وقال جاردين، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «بالنسبة إلى حساباتنا، الفوز على العين يساوي ست نقاط، لأننا نتحدث عن مواجهة مباشرة أمام منافس قوي على اللقب. كنا ندرك صعوبة المباراة وأهميتها، ولذلك تعاملنا معها بأقصى درجات الجدية والاحترام للمنافس، وحرصنا على الاستعداد لها بالشكل المناسب».

وأضاف: «نجحت تقريباً جميع الأمور التي خططنا لها قبل المباراة، لكن إذا أردت الحديث بصراحة، فإن استغلال الفرص كان العامل الحاسم في تحقيق الفوز. العين أيضاً حصل على فرص للتسجيل، لكن في المباريات الكبيرة والمتكافئة تكون الفاعلية أمام المرمى هي التي تصنع الفارق بين الفريقين».

وأبدى المدرب البرازيلي رضاه عن أداء لاعبيه، مؤكداً أن مواجهة فريق بحجم العين لا يمكن أن تمر دون منح المنافس بعض الفرص، وقال: «من المستحيل تقريباً مواجهة فريق بهذا المستوى دون أن يصنع فرصاً، لكنني سعيد بأداء اللاعبين، وبالطريقة التي تعاملوا بها مع المباراة، خصوصاً أن ما حدث داخل الملعب كان قريباً للغاية مما تصورناه خلال التحضير للمواجهة».

ورفض جاردين استباق الأحداث بشأن الإصابات التي تعرض لها بعض لاعبي شباب الأهلي، ومدى إمكانية غيابهم عن المواجهة المقبلة، موضحاً: «لدينا بضعة أيام لتقييم حالة كل لاعب على حدة، ومعرفة ما حدث معه بصورة دقيقة، وبعدها سنتخذ القرارات المناسبة، بما يخدم مصلحة الفريق».

وعن المواجهة المرتقبة أمام العين مجدداً في كأس رئيس الدولة، أكد جاردين أن نتيجة الدوري لن تقلل من صعوبة اللقاء المقبل، خصوصاً أن المنافس سيدخل المباراة بدوافع كبيرة لتعويض خسارته.

وقال: «بالتأكيد، الهزيمة ستمنح العين حافزاً إضافياً للعودة وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، لكن انتصارنا اليوم سيمنح لاعبينا أيضاً دفعة معنوية كبيرة. سنكون أمام مواجهة جديدة تجمع فريقين يمتلكان الحماس والرغبة في الانتصار».

وشدد جاردين على أهمية التعامل مع كل مباراة بصورة مستقلة، مؤكداً أن الفوز في قمة الدوري لا يعني ضمان التفوق في المواجهة المقبلة، وأن شباب الأهلي مطالب بالحفاظ على الجدية والتركيز نفسيهما لمواصلة نتائجه الإيجابية.