جاردين: البدلاء صنعوا الفارق أمام الاستقلال.. والصبر قادنا للفوز

أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي أندريه جاردين، أن الصبر والنضج التكتيكي والدور المؤثر للبدلاء كانت عوامل حاسمة في فوز فريقه على استقلال طهران الإيراني بهدفين دون مقابل، مشيراً إلى أن اللاعبين نجحوا في التعامل مع الأسلوب الدفاعي للمنافس، وتحقيق انتصار مهم يقرب الفريق من أهدافه في البطولة الآسيوية.

وقال جاردين، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أهنئ الاستقلال على المستوى الذي قدمه، كما أهنئ لاعبينا على الأداء الواعي والناضج. كانت مباراة تتطلب الكثير من الصبر، خصوصاً أن المنافس اعتمد على الدفاع بعدد كبير من اللاعبين، وهو ما جعل مهمتنا صعبة في الوصول إلى المرمى».

وأضاف: «نجحنا في التحلي بالصبر والتعامل مع مجريات اللقاء بالشكل المطلوب، كما لم نسمح للمنافس بصناعة الكثير من الفرص، وكان ذلك أحد العوامل المهمة لتحقيق الفوز».

وأشاد المدرب البرتغالي بالدور الذي لعبه البدلاء في حسم المواجهة، مؤكداً أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني أسهمت في زيادة الفاعلية الهجومية للفريق.

وقال: «نجحنا مرة أخرى في تحقيق الفاعلية من خلال التبديلات، وأهنئ اللاعبين الذين يشاركون من مقاعد البدلاء، فقد أصبحوا يقدمون إضافات مهمة للغاية، وهو أمر يعكس جاهزية الفريق وقدرته على التعامل مع المباريات الصعبة».

واختتم جاردين تصريحاته بالتأكيد على أهمية الانتصار، قائلاً: «هذا الفوز يقربنا من تحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا في البطولة، وعلينا مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة».

وكان شباب الأهلي قد حسم المباراة بهدفين في الشوط الثاني، سجلهما ماتيوس ليما في الدقيقة 69، وخوان بزيرا في الدقيقة 84، ليحقق الفريق فوزه الثالث على التوالي.