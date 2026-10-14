انجاز إماراتي في بطولة العالم للدراجات المائية

أحرز فريق XBJ Racing Team الاماراتي لقب فئة Pro Ski GP في نهائيات بطولة العالم للدراجات المائية 2026، التي أقيمت في ليك هافاسو بولاية أريزونا الأمريكية، بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين والفرق المحترفة من مختلف أنحاء العالم. وقاد المتسابق النمساوي كيفن رايترر الفريق إلى منصة التتويج، بعد أداء قوي في منافسات الفئة التي شهدت مشاركة عدد من أبرز الأسماء العالمية في رياضة الدراجات المائية.

وضم الفريق كلاً من محمد الحريز وخالد الهوتي، إلى جانب الطاقم الفني والتقني الذي أسهم في التحضير للمشاركة، ضمن منظومة عمل استهدفت المنافسة على اللقب العالمي.

وقال بيان صادر عن فريق XBJ Racing Team، ان هذا الانجاز يعكس ثمرة الاستعدادات الفنية والتقنية والعمل الجماعي، في ظل المنافسة القوية التي شهدتها البطولة، كما يمثل إضافة جديدة إلى سجل الفريق، ويعزز حضور الإمارات في منافسات الدراجات المائية على الساحة الدولية.

وأكد البيان أن هذا التتويج يؤكد قدرة الفريق على المنافسة في واحدة من أبرز المحطات العالمية للرياضة، اذ يتطلع الفريق إلى مواصلة تطوير مستواه والمنافسة على مزيد من الألقاب، مع تمثيل دولة الإمارات في الاستحقاقات الدولية المقبلة.