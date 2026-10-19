قبل ليلة من إعلان الفائز.. "كلاسيكو" برشلونة وريال مدريد يجمع 7 مرشحين للكرة الذهبية

تتجه الأنظار إلى "كلاسيكو" برشلونة وريال مدريد، المقرر الأحد المقبل (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات)، قبل يوم واحد من حفل الكرة الذهبية 2026 في لندن، في مواجهة تكتسب أهمية إضافية مع وجود سبعة لاعبين من الناديين ضمن قائمة المرشحين الثلاثين للجائزة.

وتضم قائمة المرشحين أسماء من الفريقين، يتقدمها لامين جمال وباو كوبارسي ورودري من برشلونة، فيما يمثل ريال مدريد كل من مارك كوكوريا وجود بيلينغهام وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

ورغم غياب فينيسيوس عن "الكلاسيكو" بسبب الإيقاف، فإن المواجهة المرتقبة ستجمع عدداً من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، في صراع يتجاوز المنافسة التقليدية بين الغريمين إلى مواجهات فردية منتظرة بين لاعبين يتنافسون على أرفع الجوائز الفردية.

ومن أبرز المواجهات المنتظرة الصراع بين مارك كوكوريا ولامين يامال على الجبهة اليسرى لريال مدريد، فيما يُنتظر أن يواجه باو كوبارسي اختباراً صعباً أمام كيليان مبابي، بينما تبرز المواجهة بين رودري وجود بيلينغهام في وسط الملعب بوصفها إحدى أبرز المعارك التكتيكية في اللقاء.

وتحمل المواجهة المرتقبة بُعداً تاريخياً أيضاً، إذ ارتبطت الكرة الذهبية على مدار العقدين الماضيين بعدد من أبرز نجوم برشلونة وريال مدريد وهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش وكريم بنزيما.

ويبرز لامين جمال وكيليان مبابي ضمن الأسماء المطروحة للمنافسة على الجائزة، في سباق يصعب التكهن بنتيجته، وسط ترقب لما ستسفر عنه المنافسة قبل ساعات من إعلان الفائز.