تعاقدات

طالب إداري فريق في دوري الدرجة الأولى بالتعاقد مع ستة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، معتبراً ذلك السبيل الوحيد لتحسين النتائج والمنافسة على الصعود، فيما رأى مجلس الإدارة أن الخطوة ستُحمّل النادي أعباء مالية إضافية.

ضيافة

أعرب إداريون عن سعادتهم بمبادرة فريق منافس بضيافة لاعبي فريقهم بالفواكه والحلويات عقب مباراة في المراحل السنية، رغم خسارة الفريق المستضيف، مشيدين بالروح الرياضية التي عكستها المبادرة، داعين إلى تعميم هذا الأسلوب خلال مباريات المراحل السنية.

الجمهور

استغرب جمهور تابع مباراة في دور الـ16 من بطولة الكأس تجمهُر لاعبي الفريق المنافس أمام كاميرا خط الملعب لمتابعة حالة هدف بداعي وجود تسلل، من دون تدخُّل حكم الساحة أو المراقبين، في مشهد وصفوه بالغريب، ويستدعي الانتباه إلى مثل هذه الحالات، حفاظاً على سير المباراة واحترام صلاحيات الطاقم التحكيمي.

نقاط

استغرب لاعبو نادٍ غياب حساسات تسجيل النقاط في واقيات الأشبال خلال بطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو، مقابل توافرها للناشئين، معتبرين أن ذلك يؤثر في النتائج، متمنين مراجعة الآلية مستقبلاً وعدم الاكتفاء بالتقدير البصري للحكام عند احتساب نقاط اللمس.

تحسينات

قال لاعب دولي سابق لزميله، وهما يتابعان مباراة للفريق الذي مثّلاه معاً قبل سنوات في دوري المحترفين، إنه لا يرى أي تحسن في التكتيك أو التخطيط أو آلية انتداب اللاعبين منذ أيام مشاركته، داعياً إدارة النادي إلى مراجعة نهجها.

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