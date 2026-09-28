«الفيكتوري» يكمل جاهزيته لجائزة شنغهاي في «الفورمولا 1»

أكمل فريق الفيكتوري استعداداته للمشاركة في جائزة شنغهاي الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، التي تستضيفها المدينة الصينية خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل، وسط طموحات كبيرة بمواصلة المنافسة القوية على صدارة البطولة والدفاع عن الفوز المزدوج بلقبي الفرق والسائقين في الموسم الماضي.

ويدخل الفيكتوري الجولة الصينية وهو في قلب المنافسة على لقبي السائقين والفرق، حيث يتصدر نجم الفريق الأميركي شون تورينتي الترتيب العام لبطولة السائقين برصيد 40 نقطة، فيما يحتل الفيكتوري المركز الثاني في ترتيب بطولة الفرق برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر، ما يضاعف من أهمية جائزة شنغهاي في مسيرة الفريق نحو المنافسة على ألقاب الموسم.