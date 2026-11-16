10 آلاف متفرج تابعوا ترايثلون «دبي T100» في الممزر

تابع نحو 10 آلاف متفرج منافسات ترايثلون «دبي T100» التي أقيمت، أمس، في منطقة الممزر، بمشاركة تجاوزت 3000 رياضي ورياضية من 95 جنسية، بينهم نحو 500 مشارك، بنسبة تقارب 18%، قدموا خصيصاً من خارج الدولة للمشاركة في هذه الفعالية العالمية، التي أقيمت بتنظيم منظمة الرياضيين المحترفين للترايثلون، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «تحدي دبي للياقة».

وراوحت أعمار المشاركين في مختلف سباقات البطولة بين سبعة و75 عاماً، فيما اكتمل التسجيل في معظم فئات السباقات.

وشهد اليوم الختامي مشاركة مجتمعية واسعة في سباق الهواة للمسافة الكاملة البالغة 100 كيلومتر، وسباق المسافة القصيرة «سبرينت»، وكلاهما مخصص للهواة.

ونجح الفرنسي كوينتين أمارال (29 سنة) في تحقيق فوزه الثالث على التوالي في فئة الرجال بسباق T100 المفتوح للهواة، بعدما سبق له التتويج باللقب عامي 2024 و2025، وأنهى السباق بزمن قدره ثلاث ساعات و33 دقيقة و56 ثانية، موزعة على 30 دقيقة و44 ثانية للسباحة، وساعة و52 دقيقة وتسع ثوانٍ للدراجات الهوائية، وساعة وست دقائق و36 ثانية للجري.

وتوجت الروسية ديانا تروبكوفيتش، البالغة من العمر 28 عاماً، بلقب السيدات في سباق T100 المفتوح، بعدما أنهت المنافسات بزمن قدره أربع ساعات وخمس دقائق و40 ثانية، منها 31 دقيقة و18 ثانية للسباحة، وساعتان و11 دقيقة و32 ثانية للدراجات الهوائية، وساعة و17 دقيقة و29 ثانية للجري.

ومن بين المشاركين، سجل الإماراتي أحمد الفهيم، سائق زوارق «الفورمولا 1» في فريق الفيكتوري بدبي، مشاركته الثالثة في بطولة «دبي T100»، والثانية له في سباق المسافة الكاملة البالغة 100 كيلومتر.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمنظمة الرياضيين المحترفين للترايثلون، سام رينوف، أن دبي قدمت نسخة ناجحة من البطولة، في ختام عطلة نهاية أسبوع حافلة بالمنافسات والفعاليات الرياضية، وقال في تصريحات صحافية: «قدمت دبي تجربة متميزة خلال عطلة نهاية أسبوع حافلة بالأنشطة، بدأت بمشاركة 800 طالب في سباق الأكواثلون المدرسي، صباح الجمعة الماضية، مروراً بمنافسات المحترفين الرائعة صباح السبت والانتصارين المثيرين لجورجيا وهايدن، وصولاً إلى مشاركة 3000 رياضي هاوٍ من مختلف الأعمار والمستويات، الذين خاضوا تحدي السباحة وركوب الدراجات والجري بحماسة كبيرة».

وتختتم منافسات الموسم بإقامة نهائيات بطولة العالم للترايثلون T100 في مدينة لوسيل القطرية، حيث يقام سباق السيدات في 11 ديسمبر المقبل، يليه سباق الرجال في 12 منه.

• 3000 رياضي من 95 جنسية، شاركوا في الحدث الكبير.