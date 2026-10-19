نتائج مورينيو مع ريال مدريد أمام برشلونة في 17 "كلاسيكو"!

تتجه الأنظار إلى عودة جوزيه مورينيو إلى أجواء «الكلاسيكو»، في مواجهة مرتقبة أمام برشلونة الأحد المقبل (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات)، ستكون الأولى للمدرب البرتغالي أمام الفريق الكتالوني منذ مارس 2013، عندما كان يقود ريال مدريد في ولايته الأولى.

ووبحسب رابطة الدوري الإسباني، خاض مورينيو 17 مواجهة أمام برشلونة في مختلف المسابقات خلال فترته مع النادي الملكي بين عامي 2010 و2013، وسط صراع تكتيكي شهير مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أسهم في جعل مباريات الفريقين من أكثر المواجهات إثارة في كرة القدم العالمية.

ومع عودته المرتقبة إلى المنافسة، يطمح مورينيو إلى قيادة ريال مدريد نحو استعادة التفوق على غريمه التقليدي، في وقت يسعى فيه برشلونة، بقيادة الألماني هانزي فليك، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حضوره على الساحة الإسبانية.

سجل مورينيو أمام برشلونة

واجه مورينيو برشلونة في 27 مباراة خلال مسيرته التدريبية، حقق خلالها 8 انتصارات، مقابل 9 تعادلات و10 هزائم.

وخاض المدرب البرتغالي 17 مباراة أمام الفريق الكتالوني خلال قيادته ريال مدريد، حقق فيها خمسة انتصارات، بينها انتصاران في الدوري الإسباني مقابل 6 تعادلات و6 هزائم.

وكانت بداية مورينيو في «الكلاسيكو» قاسية، بعدما خسر ريال مدريد أمام برشلونة بخماسية نظيفة في نوفمبر 2010 على ملعب كامب نو، لكنه رد في أبريل 2011 بالفوز 1-0 في نهائي كأس ملك إسبانيا، بهدف سجله كريستيانو رونالدو في الوقت الإضافي.

وفي الموسم ذاته، التقى الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفاز برشلونة ذهاباً في مدريد بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 في لقاء الإياب، ليحجز النادي الكتالوني مقعده في النهائي.

أما آخر مواجهة لمورينيو أمام برشلونة، فكانت في مارس 2013، عندما فاز ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني، قبل نهاية الولاية الأولى للمدرب البرتغالي مع الفريق الملكي في نهاية الموسم.

وسبق لمورينيو أن خاض مواجهات أوروبية بارزة أمام برشلونة خلال قيادته تشيلسي وإنتر ميلان. ففي موسم 2004-2005، أقصى تشيلسي الفريق الكتالوني من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، قبل أن ينجح برشلونة في التفوق على الفريق الإنجليزي في الموسم التالي.

لكن أبرز محطات مورينيو أمام برشلونة جاءت خلال قيادته إنتر ميلان في موسم 2009-2010، عندما تجاوز الفريق الإيطالي منافسه الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، قبل أن يتوج باللقب عقب فوزه على بايرن ميونيخ في النهائي.

تحدي إيقاف فليك

في المقابل، نجح هانزي فليك في قيادة برشلونة إلى مرحلة جديدة من المنافسة منذ توليه المسؤولية في صيف 2024، محققاً ألقاباً محلية، ومؤسساً فريقاً يطمح إلى مواصلة فرض حضوره في المواجهات الكبرى.

ورغم أن مورينيو وفليك التقيا مرة واحدة فقط، فإن المواجهة بينهما انتهت لمصلحة المدرب الألماني، عندما فاز بايرن ميونيخ على توتنهام هوتسبير بقيادة مورينيو بنتيجة 3-1 في ديسمبر 2019، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتحمل عودة مورينيو إلى «الكلاسيكو» تحدياً خاصاً، إذ يسعى المدرب البرتغالي إلى إثبات قدرته على منافسة برشلونة مجدداً، فيما يتطلع فليك إلى مواصلة نجاحاته وفرض كلمته في واحدة من أكثر مباريات كرة القدم متابعة حول العالم.