واصل فريق دبي لكرة السلة عروضه القوية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليغ» لموسم 2026-2027، بعدما حقق فوزاً مهماً على ضيفه أناضولو إيفيس التركي بنتيجة 80-75، في المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على صالة «كوكاكولا أرينا» في دبي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الموسم المنتظم. ورفع الفريق رصيده إلى ثمانية انتصارات مقابل أربع هزائم، مؤكداً قدرته على المنافسة أمام أبرز الأندية الأوروبية، في مباراة شهدت تألقاً لافتاً لمفيوندو كابينغيلي ودجانان موسى، إلى جانب حضور استثنائي للمدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا.

ولم تكن بداية المباراة مثالية لأصحاب الأرض، إذ نجح أناضولو إيفيس في فرض أفضليته خلال الربع الأول، الذي أنهاه متقدماً بنتيجة 23-15، مستفيداً من فاعليته الهجومية وصعوبة دخول دبي في أجواء اللقاء. لكن لاعبي المدرب الإسباني تشافي باسكوال أظهروا ردة فعل قوية خلال الربع الثاني، بعدما رفعوا مستوى الضغط الدفاعي وحسّنوا من تحركاتهم الهجومية، لينجحوا في تسجيل 27 نقطة مقابل 17 للفريق التركي، وإنهاء الشوط الأول متقدمين بنتيجة 42-40.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل دبي أداءه المنظم، مستفيداً من تفوقه الواضح في المتابعات تحت السلة، ليحسم الربع الثالث بنتيجة 17-15، ويوسع الفارق إلى أربع نقاط مع نهاية الفترة الثالثة بنتيجة 59-55. وشهد الربع الأخير منافسة قوية ومحاولات متواصلة من الفريق التركي للعودة في النتيجة، إلا أن دبي أظهر تماسكاً كبيراً في الدقائق الحاسمة، وتمكن من تسجيل 21 نقطة مقابل 20 لمنافسه، ليحسم المواجهة بفارق خمس نقاط ويضيف فوزاً ثميناً إلى رصيده الأوروبي.

وفرض مفيوندو كابينغيلي نفسه أحد أبرز نجوم المواجهة، بعدما سجل 18 نقطة واستحوذ على 18 متابعة، محققاً أعلى حصيلة متابعات في مسيرته باليوروليغ، إلى جانب تسجيل «دابل دابل» جديد يعكس تأثيره الكبير تحت السلتين. وحقق اللاعب الكندي 25 نقطة في مؤشر التقييم، بعدما استحوذ على أربع متابعات هجومية و14 دفاعية، وكان عنصراً أساسياً في تفوق دبي على منافسه في إجمالي المتابعات بواقع 50 مقابل 32.

من جانبه، تألق النجم البوسني دجانان موسى، الذي حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما سجل 14 نقطة وقدم سبع تمريرات حاسمة واستحوذ على ست متابعات، محققاً أعلى مؤشر تقييم بين لاعبي الفريقين بلغ 27 نقطة. ولعب موسى دوراً مهماً في تنظيم الهجمات وصناعة الفرص لزملائه، إلى جانب مساهمته في اللحظات الحاسمة، فيما أضاف دواين بيكون 13 نقطة، وسجل فيليب بيتروشيف 10 نقاط، ليؤكدا أهمية تعدد الخيارات الهجومية في تشكيلة المدرب باسكوال.

وشهدت المواجهة محطة تاريخية جديدة في مسيرة النجم الجورجي تورنيكي شينغيليا، الذي بلغ حاجز 4000 نقطة في بطولة اليوروليغ، لينضم إلى نخبة اللاعبين الذين حققوا هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة. وساهم شينغيليا في انتصار دبي بتسجيل تسع نقاط وأربع متابعات، مؤكداً قيمته الفنية وخبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية، في إنجاز فردي يضاف إلى مسيرته الحافلة بالنجاحات.

وعلى المستوى الجماعي، برز التفوق الكبير لفريق دبي في الصراع تحت السلتين، بعدما استحوذ لاعبوه على 50 متابعة، بينها 17 هجومية، مقابل 32 متابعة لأناضولو إيفيس. كما قدم الفريق 20 تمريرة حاسمة، ونجح في تسجيل 18 رمية حرة من أصل 20 محاولة، وهو ما ساعده على المحافظة على تقدمه خلال الفترات الحاسمة. في المقابل، كان ماثيو سترازل أبرز مسجلي الفريق التركي برصيد 20 نقطة، يليه داريو شاريتش بـ15 نقطة، لكن جهودهما لم تكن كافية لتجنب الهزيمة السابعة للفريق هذا الموسم.



ولم تقتصر أبرز أحداث المباراة على المنافسة داخل الملعب، إذ شهدت مدرجات «كوكاكولا أرينا» حضور المدرب الإسباني العالمي بيب غوارديولا، في زيارة خاصة أضفت طابعاً استثنائياً على الأمسية الأوروبية. واستقبل المدير العام والشريك المؤسس لنادي دبي لكرة السلة، ديان كامينياشيفيتش، المدرب الإسباني، وقدم له قميص الفريق باللون الأبيض يحمل اسمه والرقم 4، في لفتة رمزية تعكس