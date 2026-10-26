بيدري بعد خسارة "الكلاسيكو": برشلونة ارتكب أخطاء ساذجة ودفع الثمن أمام ريال مدريد

أعرب الإسباني بيدري، لاعب وسط برشلونة، عن خيبة أمله عقب خسارة فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة 1-2، في الكلاسيكو الذي أقيم على ملعب كامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، معترفاً بأن الفريق الكتالوني لم يظهر بالمستوى المطلوب، خصوصاً في الشوط الأول.

وقال بيدري، في تصريحات لشبكة «DAZN»، إن برشلونة لم يقدم أداءه المعتاد خلال النصف الأول من المباراة، قبل أن يتحسن بعد الاستراحة وينجح في إدراك التعادل، لكنه لم يحسن التعامل مع الهجمة المرتدة التي منحت ريال مدريد هدف الفوز.

وأضاف لاعب الوسط الإسباني أن فريقه افتقد السرعة والإيقاع في تداول الكرة، موضحاً: «كنا بطيئين للغاية في الشوط الأول، وارتكبنا العديد من الأخطاء الساذجة، وأمام فرق كهذه ندفع الثمن».

وأكد بيدري ضرورة تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء في المباريات المقبلة، معرباً عن أسفه لعدم تحقيق الفوز في مواجهة كانت تحظى بأهمية كبيرة لدى اللاعبين والجماهير، وقال إن الفريق كان يتطلع إلى إهداء الانتصار لمشجعيه، لكن النتيجة جاءت مخيبة للآمال.

وشدد لاعب برشلونة على أن خسارة الكلاسيكو لا تعني حسم سباق الدوري الإسباني، في ظل استمرار المنافسات وإمكانية التعويض، داعياً إلى تجاوز آثار الهزيمة والتركيز على المواجهة المقبلة.