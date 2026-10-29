دبي تستضيف الجولة العالمية لكرة السلة 3×3 بمشاركة 14 فريقاً

ينظم مجلس دبي الرياضي الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية «فيبا 3×3»، التي تقام يومَي السادس والسابع من نوفمبر 2026 في «دبي فستيفال سيتي»، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، وبمشاركة 14 فريقاً من نخبة الفرق العالمية، تضم في صفوفها عدداً من أبرز نجوم اللعبة والأبطال الأولمبيين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والاتحاد الدولي التي تمتد حتى عام 2028.

وذكر مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي أنه بدأ أعمال إنشاء وتجهيز ملعب البطولة في منطقة «فيستيفال باي»، بالتزامن مع تكثيف التحضيرات الفنية والتنظيمية والتشغيلية، لاستضافة الحدث الرياضي العالمي وفق أعلى المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة، وتوفير تجربة رياضية وجماهيرية متميزة تجمع بين قوة المنافسات العالمية والأنشطة المجتمعية والترفيهية المصاحبة.

ويواصل المجلس التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال تجهيزات ملعب المنافسات والمرافق والخدمات المرتبطة بالبطولة، إلى جانب الترتيبات الخاصة باستقبال الفرق المشاركة والجماهير، بما يضمن نجاح الحدث ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية لاستضافة كبرى البطولات والأحداث الرياضية الدولية.

وتأتي استضافة الجولة العالمية امتداداً لجهود مجلس دبي الرياضي في استقطاب وتنظيم البطولات العالمية ذات التأثير الرياضي والمجتمعي، وتعزيز حضور دبي على خريطة الرياضة الدولية، إلى جانب توفير الفرص أمام المواهب المحلية للاحتكاك بأفضل اللاعبين في العالم، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة.

وتشهد البطولة مشاركة 14 فريقاً من أبرز فرق كرة السلة الثلاثية في العالم، تتقدمها فرق «أوب» و«ليمان» من صربيا، و«أمستردام رابوبنك» الهولندي، و«باسكتس بون» و«سكايلاينرز» الألمانيان، و«ديتشينغ» الصيني، و«فوينخيرولا» الإسباني، و«سيبونا فيل كلاسيك» الكرواتي، و«تورونتو» الكندي، و«تايبيه وانباو» من تايبيه الصينية، و«لوزان» السويسري، إلى جانب فريق «دبي» ممثل دولة الإمارات، وفريقي «بانكوك» التايلاندي و«الدوحة» القطري.

وتبرز ضمن الفرق المشاركة كوكبة من نجوم اللعبة العالميين، وفي مقدمتهم لاعبو فريق أمستردام الهولندي، الذي يضم وورثي دي يونغ وديميو فان دير هورست، المتوجين مع منتخب هولندا بالميدالية الذهبية لكرة السلة الثلاثية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتتنافس الفرق المشاركة على لقب جولة دبي ونقاط التصنيف الدولي والجوائز المالية، في محطة مهمة من موسم الجولة العالمية الذي يُختتم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 12 و13 ديسمبر المقبل.

ويأتي فريق دبي في صدارة الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، بقيادة المدرب الصربي دوسان بولوت، المصنّف أول في العالم سابقاً، والحائز أربعة ألقاب في كأس العالم 3 × 3 وأربعة ألقاب في الجولة العالمية مع فريق نوفي ساد، الذي اتخذ من الإمارات مقراً له لسنوات، إضافة إلى برونزية أولمبياد طوكيو 2020.