«الإمارات للدراجات» ينتزع صدارة طواف بريطانيا

نجح دراج فريق الإمارات «إكس آر جي»، البلجيكي تيم ويلينز، أول من أمس، في انتزاع صدارة الترتيب العام لطواف لويدز بريطانيا، عقب أداء قوي وهجوم حاسم خلال المرحلة الرابعة، المعروفة بـ«مرحلة الملكة»، التي أقيمت في منطقة يوركشاير ديلز، ليعبر خط النهاية في المركز الثاني بمدينة ليبورن، ويُتوَّج بالقميص الأخضر للمتصدر قبل المرحلة الختامية.

واستفاد ويلينز من العمل الكبير الذي قدمه زملاؤه، قبل أن يلتحق بالمجموعة المتقدمة، ويتجاوز أبرز منافسيه.

ويدخل ويلينز المرحلة الخامسة والأخيرة من طواف بريطانيا متصدراً الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 16:01:45 ساعة، وبفارق 21 ثانية عن لويس أسكي، فيما يحتل الإيطالي ماتيو ترينتين المركز الثالث بفارق 40 ثانية.

وجاء زميله في الفريق، فلوريان فيرميرش، في المركز الـ10، بفارق 3 دقائق و15 ثانية عن المتصدر.

ويأمل فريق الإمارات الحفاظ على الصدارة خلال المرحلة الختامية، وتحقيق أول لقب له في تاريخ مشاركاته في طواف بريطانيا.

وقال ويلينز: «قلت في بداية المرحلة أشعر بأنني في حالة ممتازة، لذلك كنت واثقاً خلال الصعود، لكنني لم أكن أعرف مدى قوة أسكي، لأن إسقاط أحد المنافسين ليس بالأمر السهل، لكن الفريق بذل كل ما لديه».

وأضاف: «كنت أعلم أن الرياح ستكون مواتية في البداية، ثم معاكسة. سارت الأمور بسرعة كبيرة مع الرياح المواتية، لكنني عانيت كثيراً عندما واجهنا الرياح المعاكسة. وفي النهاية، نجحت في تحقيق فارق جيد في الترتيب العام. لكن السباق لا ينتهي إلا عند خط النهاية».