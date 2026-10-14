منتخب الرجبي يغادر إلى كولومبو للمشاركة في سباعيات آسيا

تغادر بعثة منتخبي الإمارات للرجال والسيدات للرجبي، اليوم الخميس، إلى العاصمة السريلانكية كولومبو، للمشاركة في الجولة الثانية من سلسلة آسيا للرجبي «طيران الإمارات» للسباعيات 2026، التي تقام يومي السبت والأحد المقبلين، بمشاركة نخبة من منتخبات القارة في منافسات الرجال والسيدات.

ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، ويضم الجهاز الفني لمنتخب الرجال المدرب البريطاني جاك بينادي، بمساعدة يوسف شاكر وخلدون المليح، فيما تقود منتخب السيدات المدربة الكينية فيلادلفيا أولاندو، والإداري نزار مهران.

ويلعب منتخب الرجال ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات سريلانكا والهند وهونغ كونغ، حيث يستهل مشواره بمواجهة المنتخب السريلانكي، ثم يلتقي الهند، قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة هونغ كونغ.

وفي منافسات السيدات، يخوض منتخب الإمارات مبارياته ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم الهند واليابان وإيران، ويبدأ مشواره بمواجهة المنتخب الهندي، ثم يلتقي اليابان، قبل أن يختتم الدور الأول بمواجهة المنتخب الإيراني، سعياً إلى تحقيق نتائج إيجابية في الجولة الثانية من السلسلة الآسيوية.

وكان منتخب الرجال قد احتل المركز السادس في الجولة الأولى، التي أقيمت في مدينة سوتشو الصينية خلال أغسطس الماضي، فيما أنهى منتخب السيدات مشاركته في المركز السابع، ويتطلع المنتخبان إلى تحسين نتائجهما في الجولة الثانية.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، أن المشاركة في الجولة الثانية تمثل فرصة مهمة لمواصلة تطوير مستوى المنتخبين، واكتساب المزيد من الخبرات التنافسية من خلال الاحتكاك بمنتخبات القارة، مشيراً إلى تطلع الاتحاد إلى تحقيق نتائج إيجابية تعكس الجهود المبذولة في إعداد اللاعبين واللاعبات.

وقال الزعابي: «نتطلع إلى تقديم مستويات إيجابية في جولة كولومبو، والبناء على المكتسبات التي حققها المنتخبان في الجولة الأولى، بما يسهم في تعزيز حضورهما على الساحة الآسيوية. وتمثل هذه المنافسات فرصة لقياس مستوى التطور الفني، والعمل على معالجة الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، استعداداً للاستحقاقات المقبلة».

وأضاف: «نثق بقدرات لاعبينا ولاعباتنا وبالجهود التي يبذلها الجهازان الفنيان والإداريان، ونتطلع إلى أن تنعكس التحضيرات على الأداء خلال المباريات، وأن يقدم المنتخبان صورة مشرفة عن الرجبي الإماراتي، بما يواكب طموحات الاتحاد في مواصلة تطوير اللعبة وتعزيز حضورها على المستوى القاري».