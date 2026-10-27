حفل جوائز الكرة الذهبية.. أوناي سيمون يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى

فاز الإسباني أوناي سيمون، حارس مرمى أتلتيك بلباو والمنتخب الإسباني لكرة القدم، بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى للرجال في العالم لعام 2026، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي أقيم مساء الاثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وتوجت الإسبانية كاتا كول، حارسة مرمى برشلونة والمنتخب الإسباني، بجائزة أفضل حارسة مرمى للسيدات لعام 2026، ليحصد الإسبان جائزتي حراسة المرمى للرجال والسيدات في النسخة السبعين من الحفل.

وقدم الحارس الدنماركي السابق بيتر شمايكل، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجائزتين إلى سيمون وكول خلال الحفل الذي أقيم على مسرح لندن بالاديوم.

وجاء تتويج سيمون بعد قيادته المنتخب الإسباني للفوز بكأس العالم 2026، في البطولة التي تألق خلالها في حماية مرمى منتخب بلاده، وأسهم في تتويجه باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.