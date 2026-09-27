مريم كريم تتصدر تصفيات 400 متر حواجز وتتأهل إلى نهائي دورة الألعاب الآسيوية

تأهلت لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى مريم كريم إلى نهائي سباق 400 متر حواجز للسيدات، ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026»، بعدما تصدرت مجموعتها والترتيب العام للتصفيات، اليوم الأحد، بزمن قدره 55.14 ثانية، مسجلة أفضل رقم شخصي لها.

وكانت الإمارات قد افتتحت حصادها من الميداليات في الدورة عن طريق سليمان عبدالرحمن، الذي توّج بالميدالية الفضية في نهائي سباق 400 متر للرجال، مسجلًا زمنًا قدره 44.99 ثانية.

وعلى هامش منافسات ألعاب القوى اليوم الأحد، جرت مراسم تتويج سليمان عبدالرحمن بالميدالية الفضية التي أحرزها أمس في سباق 400 متر للرجال، ليرتدي أولى ميداليات الإمارات في دورة «آيتشي–ناغويا 2026» بعد الأداء المميز الذي قدمه في النهائي.

وأنهى الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم اليوم الأول من تصفيات رماية التراب للرجال في المركز الخامس برصيد 48 طبقًا من أصل 50، بعدما أصاب 24 طبقًا في كل من الجولتين، فيما جاء يحيى سهيل المهيري في المركز الـ26 برصيد 44 طبقًا، بواقع 23 طبقًا في الجولة الأولى و21 في الثانية، على أن تُستكمل التصفيات غدًا.

وحلّت بيانكا شوتز في المركز الـ12 بنهائي فردي الاستعراض الحر في الترويض، محققة نسبة 70.930% على صهوة «لو غراند آيدن إتش بي»، فيما جاء علي خلفان الجهوري في المركز الـ13 بنسبة 68.945% على صهوة «لوتس إس».

وشكّل تأهل شوتز والجهوري إلى نهائي الفردي محطة جديدة للترويض الإماراتي، بعدما أصبحا أول فارسين إماراتيين يتأهلان معًا إلى نهائي الفري ستايل للفردي في نسخة واحدة من دورة الألعاب الآسيوية.

وفي القوس والسهم، فاز منتخب الإمارات للزوجي المختلط في القوس الأولمبي على نيبال بنتيجة 6-2، قبل أن يختتم مشاركته في دور الـ16 أمام الهند بنتيجة 0-6.

وفي الدور ذاته، خسر منتخب الرجال في القوس المركب أمام الهند بنتيجة 215-235، ومنتخب السيدات أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 225-234، فيما خسر الزوجي المختلط في القوس المركب أمام الصين بفارق ثلاث نقاط بنتيجة 150-153، ومنتخب السيدات في القوس الأولمبي أمام الصين تايبيه بنتيجة 0-6.