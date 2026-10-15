8 فِرَق تتنافس في دوري الشطرنج

تنطلق بعد غد منافسات بطولة الدوري العام للشطرنج (للرجال والسيدات)، التي ينظمها اتحاد الشطرنج، بمشاركة ثمانية فِرَق بواقع أربعة فرق للرجال ومثلها للسيدات، على أن تختتم المنافسات، يوم 29 نوفمبر المقبل، بإقامة الجولة السادسة والأخيرة، وتشهد بطولة الدوري العام للرجال مشاركة أندية أبوظبي والفجيرة ودبي والشارقة، فيما تضم بطولة السيدات فرق أبوظبي والعين ودبي ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.

وتُقام منافسات البطولتين بنظام الدوري الكامل من دورين، بواقع ست جولات موزعة على ثلاثة تجمعات، بواقع جولتين في كل تجمع.

وتُقام الجولتان الأولى والثانية بعد غد والأحد المقبل في نادي دبي للشطرنج والثقافة، فيما يستضيف نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية الجولتين الثالثة والرابعة يومَي 24 و25 أكتوبر، على أن تُقام الجولتان الخامسة والسادسة، يومي 28 و29 نوفمبر المقبل، في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على أن تُقام المباريات بنظام التوقيت الكلاسيكي، بواقع 90 دقيقة لكل لاعب، مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة، فيما تبلغ رسوم المشاركة 300 درهم للفريق الواحد.