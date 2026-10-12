«الدرّاجات الإماراتية» تتزيّن بـ 25 ميدالية عربية

اختتم منتخب الإمارات للدرّاجات مشاركته في البطولة العربية في سورية بحصاد مميّز، بعدما أضاف ثماني ميداليات جديدة في اليوم الأخير(خمس ذهبيات وفضيتان وبرونزية)، ليرفع إجمالي رصيده في البطولة إلى 25 ميدالية ملونة (14 ذهبية وثماني فضيات وثلاث برونزيات).

وجاء ختام المشاركة الإماراتية قوياً، بعدما تُوِّج عبدالله جاسم بلقب بطل العرب في سباق الفردي العام للرجال، بعد إحرازه الميدالية الذهبية، فيما تقلّد زميله يوسف أميري الميدالية الفضية، كما حصد منتخب الإمارات ذهبية ترتيب الفِرَق للرجال، وأضاف يوسف أميري ذهبية أخرى إلى رصيد المنتخب، بعدما أحرز المركز الأول وتُوِّج بطلاً للعرب في فئة الرجال تحت 23 سنة.

وفي منافسات السيدات، واصلت صفية الصايغ تألقها، وتُوِّجت بلقب بطلة العرب في الفردي العام، بعد إحراز الميدالية الذهبية، فيما جاءت زهرة حسين في المركز الثاني لتحصد الميدالية الفضية، كما حصد منتخب السيدات المركز الأول وذهبية ترتيب الفِرَق، بينما أضافت مروة سلمان الميدالية البرونزية في منافسات السيدات تحت 23 سنة.