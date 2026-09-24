«الأبيض الأولمبي» يودّع «آسياد 2026» من دور المجموعات

ودّع المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 (آيتشي–ناغويا 2026)، المقامة حالياً في اليابان، وتستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل.

وتعادل «الأبيض» مع الصين من دون أهداف، في اللقاء أمس على استاد تويوتا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

ورفع «الأبيض الأولمبي» رصيده إلى نقطتين من ثلاث مباريات، بعدما خسر أمام إيران (1-3)، وتعادل مع كوريا الشمالية من دون أهداف.

وتأهل عن المجموعة إلى الدور المقبل، منتخبا الصين وكوريا الشمالية، إذ تصدرت الصين بخمس نقاط، وحلَّ منتخب كوريا الشمالية ثانياً بأربع نقاط، وبفارق الأهداف جاء منتخب إيران ثالثاً، بينما بقى «الأبيض» في المركز الأخير بنقطتين.

وعلى جانب آخر، خاض منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية، منافسات المجموعة الثانية في ألعاب القتال، التي تشمل Street Fighter 6 وTEKKEN 8 وTHE KING OF FIGHTERS XV، حيث خسر أمام اليابان (0-3)، قبل أن يحقق الفوز على فلسطين (3-0)، لينجح في حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي. وضم المنتخب عبدالله المهيري، ومحمد البنا، وسلطان طاهري.

منافسات السباحة

وفي منافسات السباحة، سجّل سباح منتخب الإمارات، محمد اليماحي، زمناً قدره 2:06.29 دقيقة في سباق 200 متر حرة، وفي الدرّاجات، حقق محمد المطيوعي المركز الـ13 في سباق الطريق للرجال لمسافة 157.6 كيلومتراً، مسجلاً زمناً قدره 4:27:21 ساعات، كما شارك عبدالله الحمادي، وعبدالله جاسم ضمن منتخب الإمارات في السباق الذي شهد مشاركة 40 درّاجاً من 16 دولة.

الرماية في المركز الـ11

وفي الرماية، سجّل سيف بن فطيس 117 طبقاً بعد اكتمال الجولات الخمس لتصفيات فردي الإسكيت للرجال، محققاً المركز الـ11، بينما سجّل محمد أحمد 113 طبقاً في المسابقة ذاتها، وكان سيف بن فطيس قريباً من التأهل إلى الدور النهائي، بعدما أنهى التصفيات بفارق طبق واحد فقط عن الحد المؤهل للنهائي.

وفي منافسات المسدس الهوائي 10 أمتار للسيدات، سجّلت غاية شهيل 555 نقطة، بينما حققت مهرة السويدي 544 نقطة.

وسجلت زهرة الهاشمي، رباعة منتخب الإمارات، مجموعاً قدره 115 كغم في منافسات وزن 53 كغم للسيدات، بواقع 50 كغم في الخطف، و65 كغم في النتر، كما خاضت الهيام البلوشي منافسات فردي الفلورية للسيدات، وحققت فوزاً في دور المجموعات على الإندونيسية، رايلي فيث كومالابوترا (5-1)، قبل تأهلها إلى دور الـ32، حيث خاضت مواجهة أمام لاعبة ماكاو لام تشي مي انتهت (11-15)، كما خاض أحمد الحمادي منافسات فردي السابر للرجال، وواجه خلال دور المجموعات عدداً من لاعبي القارة الآسيوية.

مشاركات اليوم

تتواصل اليوم مشاركات منتخبات الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية عبر منافسات عدة، حيث يخوض خليفة الزرعوني، وصالح البلوشي منافسات فردي الإيبيه للرجال في المبارزة، بينما يشارك منتخب ألعاب القوى في تصفيات سباق التتابع المختلط 4×400 متر، على أن تقام منافسات النهائي لاحقاً في حال التأهل.

وفي الرماية، يشارك محمد صالح، وأحمد الأميري في منافسات مسدس الرجال، بينما يواصل منتخب الجوجيتسو تحضيراته من خلال حصة تدريبية في طوكيو، كما تخضع خيول منتخب الترويض للفحص البيطري ضمن الإجراءات المعتمدة قبل انطلاق المنافسات.