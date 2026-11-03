منتخب الغولف يغادر غداً إلى الدوحة للمشاركة في البطولة العربية

تغادر غداً الأربعاء بعثة منتخبي الإمارات للرجال والسيدات، متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في منافسات البطولة العربية الـ45 للرجال والـ17 للسيدات، التي تستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، على ملاعب نادي الدوحة للغولف، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات المنتخبات العربية.

ويرأس البعثة رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، وتضم الأمين العام للاتحاد، خالد مبارك الشامسي، والمدرب فيصل سرغيني.

ويمثل منتخب الرجال في البطولة كل من محمد سكيك، ونائل شراط، وسام مولان، وجوناثان سيلفاراج، فيما يضم منتخب السيدات آسيا سليم، وانتصار ريتش، ولارا الشعيب.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغولف، خالد مبارك الشامسي، أن المشاركة تمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد وتطوير المنتخبات الوطنية، وتسهم في تعزيز خبرات اللاعبين واللاعبات من خلال الاحتكاك بنخبة المنتخبات العربية، معرباً عن تطلعه إلى تقديم مستويات تنافسية قوية وتحقيق نتائج إيجابية.

وقال الشامسي في تصريحات صحافية: «نغادر إلى الدوحة بتفاؤل كبير بقدرات لاعبينا ولاعباتنا، ونتطلع إلى تقديم مستويات فنية تعكس التطور الذي تشهده رياضة الغولف في دولة الإمارات».