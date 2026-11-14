«الأبيض الصغير» يطمح أمام ماكاو إلى فوز ثانٍ في تصفيات كأس آسيا للناشئين

يخوض منتخب الإمارات للناشئين عند الساعة 15:20 عصر اليوم على استاد نادي الإمارات، مواجهة مهمة أمام منتخب ماكاو ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا للناشئين 2027 تحت 17 سنة التي تستضيفها رأس الخيمة، علماً بأن المنتخب سيواجه نظيره السوري، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة.

ويبحث «الأبيض الصغير» عن الانتصار الثاني ليرفع رصيده إلى ست نقاط، بعد فوزه الثمين على منتخب بوتان 3- صفر في الجولة الماضية، بعدما قدم مباراة قوية، واستحق من خلالها الفوز بجدارة.

ويأمل مدرب المنتخب، البرتغالي أوشيانو كروز، مواصلة مسيرة الانتصارات، خصوصاً في أعقاب الروح المعنوية العالية التي تسود في صفوف اللاعبين بعد الفوز الكبير على بوتان في الجولة الماضية. ويلتقي اليوم في المجموعة ذاتها منتخب بوتان مع بنغلاديش على استاد سعود بن صقر القاسمي بنادي الجزيرة الحمراء.

وشهدت الجولتان الماضيتان تصدر المنتخب السوري المجموعة برصيد ست نقاط، بعد فوزه على كل من بنغلاديش 5-1 وماكاو 1-صفر، فيما فاز ماكاو على بوتان بهدف دون مقابل.

ويحتل «الأبيض الصغير» المركز الثاني في ترتيب منتخبات المجموعة برصيد ثلاث نقاط خلف المنتخب السوري المتصدر، يليه بالرصيد نفسه منتخب ماكاو، فيما بقي بوتان وبنغلاديش من دون رصيد حتى الآن.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في المجموعات الآسيوية السبع، وستنضم المنتخبات المتأهلة إلى المنتخبات التسعة التي ضمنت التأهل تلقائياً بعد نجاحها في التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر، وهي: أستراليا، والصين، واليابان، وجمهورية كوريا، وقطر، والسعودية، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وفيتنام.