النيوزيلندي وايلد والبريطانية براون بطلا ترايثلون «دبي T100»

توّج النيوزيلندي هايدن وايلد، بلقب سباق الرجال المحترفين في ترايثلون دبي T100، الذي أقيم أمس في منطقة الممزر، بعد أقل من 24 ساعة على إحرازه المركز الثالث في جولة أبوظبي من سلسلة بطولة العالم للترايثلون، فيما انتزعت البريطانية جورجيا تايلور براون لقب السيدات، لتتقدم إلى صدارة الترتيب العام لسلسلة «السباق إلى قطر»، وذلك قبل الجولة الختامية لبطولة العالم المقررة الشهر المقبل.

وتقام بطولة ترايثلون دبي T100، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «تحدي دبي للياقة»، الذي يستمر حتى 29 نوفمبر الجاري. وحصل الفائز بالمركز الأول في كل من سباقي الرجال والسيدات على جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار أميركي، من إجمالي جوائز تبلغ 275 ألف دولار لكل سباق.

ونجح وايلد، حامل لقب بطولة العالم لسلسلة T100، في حسم المنافسة مع مواطنه وزميله في التدريب كايل سميث، بعدما انفرد بالصدارة خلال الكيلومترات التسعة الأخيرة من مرحلة الجري البالغة مسافتها 18 كيلومتراً، ليعبر خط النهاية بزمن 3 ساعات و11 دقيقة و43 ثانية، متقدماً بفارق دقيقة و9 ثوانٍ عن سميث، فيما حل الألماني ميكا نودت ثالثاً، ليصعد إلى منصة التتويج في دبي للعام الثاني على التوالي، بعد تعافيه من حادث خطير تعرض له خلال مرحلة الدراجات في يوليو الماضي.

وفي منافسات السيدات، حققت البريطانية جورجيا تايلور براون فوزاً مثيراً بعدما قطعت مسافة السباق بزمن 3 ساعات و35 دقيقة و19 ثانية، متقدمة بفارق 10 ثوانٍ فقط عن النيوزيلندية نيكول فان دير كاي، فيما جاءت السويسرية جولي ديرون، حاملة اللقب، في المركز الثالث.

ورفعت البريطانية رصيدها إلى 96 نقطة، لتنتزع صدارة الترتيب العام بفارق 6 نقاط عن ديرون، بينما تقدمت فان دير كاي إلى المركز الثالث برصيد 63 نقطة.