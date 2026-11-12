منتخب الغولف يحصد 4 ميداليات عربية في الدوحة

حصد منتخبا الإمارات للغولف للرجال والسيدات أربع ميداليات ملونة في ختام النسخة 45 من البطولة العربية، التي اختتمت، أمس، في العاصمة القطرية على ملاعب نادي «الدوحة» بمشاركة 14 دولة.

وحصد المنتخب فضيتين في منافسات الفرق للرجال والسيدات، قبل أن تضيف اللاعبة انتصار الريش فضية فردي السيدات، وإحراز اللاعب سام مولاني برونزية فردي الرجال.

وأنهى منتخب الإمارات منافسات فرق الرجال في المركز الثاني بمجموع 869 ضربة، بواقع خمس ضربات فوق المعدل، خلف المنتخب المغربي المتوج بالميدالية الذهبية، بواقع ضربة واحدة تحت المعدل وإجمالي 863 ضربة.

وكررت لاعبات المنتخب المشهد بإحرازهن المركز الثاني في منافسات الفرق بمجموع 433 ضربة، بواقع خمس ضربات تحت المعدل، خلف المنتخب المغربي الذي توجت لاعباته بالميدالية الذهبية بمجموع 425 ضربة، بواقع 13 ضربة تحت المعدل.

وقدمت انتصار الريش عودة مميزة، بإنهاء منافسات فردي السيدات، متساوية مع المغربيتين ماريا حروش، وريم إمني بمجموع 215 ضربة لكل منهن، بواقع أربع ضربات تحت المعدل، ليتوجهن إلى جولة فاصلة حسمت خلالها المغربية ماريا حروش الميدالية الذهبية، ونالت انتصار الميدالية الفضية.

وفي فردي الرجال، أحرز سام مولاني المركز الثالث لمنافسات الفردي، بمجموع 285 ضربة، بواقع ثلاث ضربات تحت المعدل، خلف المغربي رضا الحلي، صاحب الذهبية بمجموع 278 ضربة، والقطري صالح الكعبي، الذي نال الفضية بمجموع 284 ضربة.

وقال رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، في تصريحات صحافية: «نعتز بما حققه لاعبونا ولاعباتنا في البطولة، رغم أن طموحاتنا كانت أكبر، خصوصاً أن مجريات المنافسات تؤكد أن الذهب كان في متناول اليد». وأوضح: «علينا مراجعة أسباب فقدان التقدم، وتحويل هذه التجربة إلى عمل فني وذهني يعزز قدرتنا على إدارة الجولات الحاسمة، والمحافظة على مكتسباتنا حتى الحفرة الأخيرة».

وأضاف: «نعمل وفق استراتيجية لبناء قاعدة أوسع، وتطوير مسارات اللاعبين واللاعبات، وربط الإعداد والمعسكرات بمنافسات ترفع مستواهم وتصقل خبراتهم، وهدفنا إعداد أبطال قادرين على المنافسة عالمياً ورفع علم الدولة، وهذه المشاركة تمنحنا مؤشرات واضحة لما تحقق وما يحتاج إلى مزيد من العمل».