منتخب الشطرنج يشارك بـ 4 فِرَق في «بطولة أمم آسيا»

يشارك المنتخب الوطني للشطرنج بأربعة فِرَق في بطولة أمم آسيا للرجال والسيدات، التي تستضيفها أبوظبي اليوم وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة 30 فريقاً تمثل 19 دولة، بإجمالي 150 لاعباً ولاعبة، في أكبر مشاركة في تاريخ البطولة.

ويضم منتخب الرجال (أ) سالم عبدالرحمن وعمران الحوسني وسعيد إسحاق، وأحمد فريد وإبراهيم سلطان، بقيادة المدرب تشابا بالوغ، بينما يضم منتخب الرجال (ب) محمد سعيد اليليلي وراشد حسين الحمادي وحمدان إدريس الحامد، وصقر عيسى ومحمد يوسف آل علي، بقيادة المدرب ألكسندر راحمانوف، والإداري عبدالله علي.

وعلى مستوى السيدات، يضم منتخب السيدات (أ) روضة السركال ووافية درويش المعمري وأحلام راشد، وعنود عيسى وعهود عيسى، بقيادة المدرب فلاديمير أكوبيان، والإدارية عبير علي محمد، بينما يضم منتخب السيدات (ب) زينب درويش المعمري وآمنة صقر المري، وميرة صقر المري، وموزة ناصر الهاشمي ومريم خليفة القبيسي، بقيادة المدرب أحمد عدلي، والإدارية عائشة عبيد الزرعوني.

وتقام منافسات البطولة في فندق شيراتون أبوظبي، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات القارة الآسيوية، وسط تطلعات المنتخب الوطني إلى تقديم مستويات فنية مميزة وتحقيق نتائج إيجابية.

من جهته، أكد رئيس بعثة منتخب الإمارات الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، عبدالله حسن الحمادي، أن مشاركة المنتخب بأربعة فرق في بطولة أمم آسيا للرجال والسيدات تعكس التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، والاهتمام بتوسيع قاعدة اللاعبين واللاعبات، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من العناصر الوطنية لاكتساب الخبرات والاحتكاك بمستويات قوية من مختلف مدارس الشطرنج الآسيوية.

وقال: «نحرص من خلال هذه المشاركة على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة، وتقديم مستويات فنية تعكس حجم العمل الذي تقوم به الأندية والاتحاد لتطوير اللعبة، كما نثق بقدرات لاعبينا ولاعباتنا على تحقيق نتائج إيجابية، والاستفادة من هذه التجربة القارية المهمة، خصوصاً في ظل مشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات آسيا».