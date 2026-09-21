محمد أحمد يسجل علامة كاملة في رماية الاسكيت الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»

قدم محمد أحمد وسيف بن فطيس، راميا منتخب الإمارات، أداءً مميزًا في اليوم الأول من منافسات فردي الاسكيت ضمن دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، المقامة في اليابان حتى الرابع من أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية، إلى جانب نحو 6 آلاف مدرب وإداري يمثلون 45 دولة، على مدى 16 يوماً من المنافسات في 43 رياضة و71 تخصصاً رياضياً، تتضمن 469 مسابقة، وتشارك الإمارات فيها بوفد يضم 165 رياضياً ورياضية، بواقع 117 رياضياً و48 رياضية، ينافسون في 21 رياضة.

وسجل محمد أحمد العلامة الكاملة في أول 50 طبقًا متصدرًا الترتيب، فيما جاء سيف بن فطيس في المركز الرابع برصيد 49 طبقًا، ويستكمل الثنائي اليوم الجولات المتبقية من التصفيات، على أن يُحسم الترتيب بعد اكتمال 125 طبقًا، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى النهائي المقرر الأربعاء المقبل.

وفي منافسات السباحة، سجل عبدالله العامري، سباح منتخب الإمارات، زمناً قدره 28.72 ثانية في سباق 50 متراً ظهراً، فيما حقق حمد الشحي زمناً قدره 24.06 ثانية في سباق 50 متراً حرة، وسجل عمر الحمادي دقيقة و08.78 ثانية في سباق 100 متر صدر.

وفي منافسات البندقية الهوائية للرجال لمسافة 10 أمتار، التي شهدت مشاركة 47 رامياً، سجل سالم محمد راشد اليماحي 611.8 نقطة، فيما حقق سلطان صالح محمد حسن 595.2 نقطة.

منافسات الثلاثاء

ويشارك غدا الثلاثاء عبدالله العامري في سباق 400 متر متنوع ضمن منافسات السباحة، فيما تخوض صفية الصايغ وزهرة حسين نهائي سباق الطريق للسيدات، الذي يشهد مشاركة 43 لاعبة لمسافة 91.3 كيلومتراً.

وفي الرماية، يشارك الثنائي سالم محمد راشد اليماحي وفاطمة السويدي حسن في مسابقة البندقية الهوائية المختلط لمسافة 10 أمتار.

ويستهل منتخب الإمارات للمبارزة غداً مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، حيث يخوض فارس البلوشي وحمد الجلاف منافسات فردي الفلوريه للرجال، فيما تشارك زينب الحوسني في منافسات فردي الإيبيه للسيدات.

ترتيب الدول

واصلت الصين اليوم الاثنين تصدّر جدول ميداليات دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026» برصيد 38 ميدالية، بواقع 23 ذهبية و10 فضيات و5 برونزيات، تلتها اليابان بـ32 ميدالية «8 ذهبيات و12 فضية و12 برونزية»، ثم كوريا الجنوبية بـ23 ميدالية «5 ذهبيات و3 فضيات و15 برونزية».