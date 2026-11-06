هايدن وايلد يتقدم نخبة نجوم الترايثلون العالميين المشاركين في «دبي T100»

يتقدم بطل العالم الحالي لسلسلة ترايثلون T100 العالمية، هايدن وايلد، نخبة لاعبي الترايثلون في العالم في سباق الرجال الذي قامت منظمة محترفي الترايثلون (PTO) بإضافته إلى برنامج بطولة ترايثلون دبي T100، يوم السبت 14 نوفمبر، في الفعالية التي تقام بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي.

وأكدت اللجنة المنظمة أن سباقي الرجال والسيدات المحترفين سيقامان صباح السبت 14 نوفمبر في الممزر بدبي، وينطلق سباق الرجال عند الساعة 10:03 صباحاً، على أن يُنقل السباقان مباشرة عبر شبكة البث العالمية التابعة لمنظمة محترفي الترايثلون.

وباستثناء نهائي بطولة العالم المقرر إقامته في قطر خلال ديسمبر المقبل، أصبحت دبي المحطة الوحيدة ضمن جولة العالم للترايثلون T100 هذا العام التي تستضيف سباقي المحترفين للرجال والسيدات معاً، وهي التي تمثل الجولة الأخيرة من منافسات الموسم الاعتيادي للفئتين، قبل حسم ألقاب بطولة العالم.

ويأتي هذا التغيير عقب التأكيد خلال الأسبوع الجاري على إعادة جدولة بطولة السعودية T100 في جدة، التي كان من المقرر أن تستضيف سباق الرجال يوم 27 نوفمبر، لتقام يومي 16 و17 أبريل 2027.

ويتمتع هايدن وايلد، الحاصل على ميداليتين أولمبيتين، ومتصدر ترتيب "سباق T100 إلى قطر"، بمعرفة جيدة بدولة الإمارات.

وكان وايلد قد تُوّج بطلاً للعالم في بطولة آيرون مان 70.3 التي أقيمت بمدينة نيس الفرنسية في سبتمبر الماضي. كما اتخذ من أبوظبي مقراً لتحضيراته العام الماضي استعداداً لنهائي قطر، الذي نجح خلاله في التتويج بلقب بطولة العالم.

ويتقدم الأسترالي جيك بيرتويستل والألماني لاسه نيغارد بريستر، صاحبا المركزين الثاني والثالث في الترتيب العام، قائمة أبرز المنافسين الساعين لملاحقة وايلد. وتضم قائمة المشاركين أيضاً الألماني ميكا نودت، الذي يعود إلى دبي بعدما صعد إلى منصة التتويج في نسخة العام الماضي، إلى جانب النيوزيلندي كايل سميث، مواطن وايلد وشريكه في التدريب، الذي حل ثالثاً خلفه في سباق الريفييرا الفرنسية T100 خلال سبتمبر الماضي.

وقال هايدن وايلد، الذي يعتزم أيضاً المشاركة في سباق مسافة سبرينت ضمن سلسلة بطولة العالم للترايثلون (WTCS) في أبوظبي بعد ظهر الجمعة، قبل أقل من 24 ساعة من سباق دبي: «أتطلع إلى العودة للمنافسات. أستمتع بالقدوم إلى دبي للتدريب والمشاركة في السباقات، ولن يختلف الأمر الأسبوع المقبل. وإذا أتيحت لي فرصة خوض سباقي بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي ودبي T100، فأنا مستعد تماماً. ومن المفترض أن تساعدني المشاركة في السباق الأقصر أولاً. ففي الريفييرا الفرنسية العام الماضي كان الترتيب معكوساً. لكن سنرى كيف ستسير الأمور».

من جانبه، قال سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة محترفي الترايثلون: «يسعدنا للغاية أن تستضيف دبي الآن سباقي المحترفين للرجال والسيدات، ونتوجه بالشكر إلى شركائنا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي على جهودهم التي أتاحت تحقيق ذلك خلال فترة زمنية قصيرة للغاية. ومع تأجيل بطولة السعودية T100 إلى أبريل، كان من المهم أن يخوض الرجال سباقاً رابعاً قبل نهائي بطولة العالم، وكانت دبي الخيار الطبيعي لاستضافته. ويشكل وجود أفضل المحترفين والمحترفات في العالم بمنطقة الممزر، بالتزامن مع تحدي دبي للياقة، فرصة رائعة للمقيمين والزوار لمشاهدة هذه الرياضة في أعلى مستوياتها التنافسية».



