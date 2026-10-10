منتخب الدراجات يحرز ذهبيتين جديدتين ببطولة العرب في سورية

أضاف المنتخب الوطني للدراجات ميداليتين ذهبيتين جديدتين إلى رصيده في البطولة العربية للدراجات المقامة في سورية، بعد فوز منتخبي الرجال والسيدات بالمركز الأول في سباق الفرق ضد الساعة، ليرفع حصيلته إلى 10 ميداليات ملونة (6 ذهبيات و4 فضيات).

ونجح منتخب الرجال في انتزاع الميدالية الذهبية لسباق الفرق ضد الساعة، بمشاركة الرباعي راشد البلوشي، وعبدالله جاسم، وعبدالله الحمادي، ويوسف أميري، بعد أداء قوي منح المنتخب المركز الأول.

وفي منافسات السيدات، حقق المنتخب إنجازاً جديداً بتتويجه بالميدالية الذهبية لسباق الفرق ضد الساعة، بمشاركة صفية الصايغ، وزهرة حسين، ومروة سلمان، وموزة المنصوري، بعدما نجح الرباعي في حسم المركز الأول.

وجاءت الذهبيتان الجديدتان استكمالاً لسلسلة النتائج المميزة التي حققها منتخب الإمارات في البطولة، بعدما نجح في اليوم السابق في حصد ثلاث ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية، حيث توج المنتخب بذهبية سباق الفرق المختلط، بمشاركة عبدالله جاسم، وراشد البلوشي، وصفية الصايغ، وزهرة حسين. كما أحرز سيف الغاوي فضية سباق الفردي العام لفئة الشباب، فيما نجح منتخب الشباب في التتويج بذهبية ترتيب الفرق في السباق ذاته، ليواصل المنتخب تألقه في منافسات الفئات العمرية المختلفة.