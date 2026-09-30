تأهل الثنائي الإماراتي الجناحي والعبدالله إلى ربع نهائي البادل في دورة الألعاب الآسيوية

تأهل الثنائي الإماراتي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله إلى الدور ربع النهائي من منافسات زوجي الرجال ضمن منافسات البادل في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، بعد فوزهما على الثنائي الفلبيني عبدالقاهر أليان وريمارك غولفو بمجموعتين دون مقابل، ليضربا موعداً في الدور المقبل مع الثنائي القطري مشاري نايف وراشد نايف، في مواجهة تحدد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتدخل بعثة الإمارات غداً الخميس مرحلة جديدة من مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، مع انطلاق منافسات أربع ألعاب دفعة واحدة، هي الجودو والجوجيتسو والرجبي وقفز الحواجز، ضمن برنامج يشهد كذلك مواصلة المشاركات الإماراتية في الدراجات والجولف.

واستهل منتخب الإمارات للجولف مشواره في الدورة، حيث أنهى منتخب السيدات الجولة الأولى من منافسات الفرق بمجموع 147 ضربة، بواقع 7 ضربات فوق المعدل، فيما سجلت آسيا سليم 72 ضربة في منافسات الفردي، وانتصار ريتش 75 ضربة، وجيمي كاميرو 76 ضربة.

وفي منافسات الرجال، سجل منتخب الإمارات 152 ضربة في الجولة الأولى من منافسات الفرق، بواقع 12 ضربة فوق المعدل، فيما سجل كل من جوناثان سيلفراج وسام مولان 76 ضربة في منافسات الفردي، وريان أحمد 79 ضربة.

وودّع الثنائي الإماراتي فاطمة الجناحي وعائشة العوضي منافسات زوجي السيدات من الدور الثاني، عقب الخسارة أمام الثنائي الياباني ساكي تسوكاموتو وكاي توكوموتو بمجموعتين دون مقابل، بواقع 0–6 و1–6، بعد تأهلهما إلى الدور الثاني بالفوز في المباراة الافتتاحية.