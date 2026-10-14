دبي لكرة السلة يحقق فوزه الثالث في «اليوروليغ»

استعاد دبي لكرة السلة نغمة الانتصارات في الدوري الأوروبي «اليوروليغ» لموسم 2026-2027، بعدما حقق فوزاً مستحقاً خارج أرضه على مضيفه كوسنر باسكونيا الإسباني بنتيجة 93-79، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على صالة «فرناندو بويسا أرينا» بمدينة فيتوريا الإسبانية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الموسم المنتظم.

ورفع دبي رصيده إلى ثلاثة انتصارات مقابل خسارتين في أول خمس جولات، محققاً فوزه الأول خارج أرضه هذا الموسم، بعد انتصارين متتاليين على ريال مدريد وبرشلونة في دبي، قبل تعرضه لخسارتين أمام فنربخشة التركي والنجم الأحمر الصربي. وجاء الفوز ليؤكد قدرة الفريق، بقيادة مدربه الإسباني تشافي باسكوال، على تجاوز نتائجه الأخيرة واستعادة توازنه أمام منافس صعب على أرضه وبين جماهيره.

وعلى المستوى الفردي، تصدر الصربي فيليب بيتروشيف قائمة مسجلي دبي برصيد 17 نقطة، بعدما قدم أداءً هجومياً مميزاً، مسجلاً خمس محاولات ناجحة من أصل سبع داخل القوس. وجاء مفيوندو كابينغيلي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، مؤكداً أهميته في اللعب تحت السلة، بينما أضاف دواين بيكون 15 نقطة، وإيلي أوكوبو 14 نقطة، ومامادي دياكيتي 11 نقطة، ليصل خمسة لاعبين من الفريق إلى حاجز النقاط العشر أو أكثر.

وساهم ديفيد مينتز بثماني نقاط، فيما سجل ماكينلي رايت الرابع سبع نقاط، وتوماس ووكاب ثلاث نقاط، وجاستن بلوسومغيم نقطتين، في تأكيد على تنوع المساهمات الهجومية للفريق، وقدرته على الاستفادة من مجموعة واسعة من اللاعبين وفقاً لمتطلبات المباراة.