ديرون وبراون تجددان صراعهما على لقب "ترايثلون T100" في دبي

تتجدد المنافسة المثيرة بين السويسرية جولي ديرون والبريطانية جورجيا تايلور براون على صدارة الترتيب العام لسلسلة سباقات الترايثلون T100، عندما تتواجه النجمتان غداً السبت، في الفعالية العالمية التي تحتضنها دبي في منطقة الممزر، في محطة مهمة باعتباره آخر سباق تُحتسب نقاطه قبل نهائي بطولة العالم المقرر إقامته الشهر المقبل في قطر، وسط صراع محتدم لا يفصل فيه بين اللاعبتين سوى ثلاث نقاط.

وتعد هذه النسخة الثالثة من الفعالية التي تقام بتنظيم ودعم من منظمة محترفي الترايثلون، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة لتحدي دبي للياقة، وتشهد عطلة نهاية الأسبوع مشاركة أكثر من 3000 رياضي من الهواة يمثلون ما يزيد على 50 جنسية، في مجموعة متنوعة من السباقات التي تناسب مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

وتتصدر ديرون، حاملة لقب بطولة دبي العام الماضي والحائزة على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، الترتيب العام برصيد 64 نقطة، بعد فوزها بسباق فانكوفر في أغسطس الماضي، فيما تحتل تايلور براون، صاحبة أكبر رصيد من الميداليات الأولمبية بين لاعبات الترايثلون البريطانيات، المركز الثالث برصيد 61 نقطة، عقب تحقيقها أول انتصار لها في سلسلة T100 بمدينة بامبلونا الإسبانية في مايو الماضي.

وتتوسط السويسرية إيموجين سيموندز اللاعبتين في الترتيب العام برصيد 62 نقطة، لكنها لن تشارك في بطولة دبي، ما يعني بقاء رصيدها دون تغيير قبل التوجه إلى نهائي قطر.

وخاضت كل من ديرون وتايلور براون سباقين فقط خلال الموسم الحالي، ما يمنحهما فرصة إضافة نتيجة ثالثة إلى رصيدهما في دبي، حيث تُحتسب أفضل ثلاث نتائج لكل لاعبة في سباقات T100 ضمن المنافسة على اللقب، إلى جانب نتيجة نهائي قطر، الذي يمنح الفائزة 55 نقطة، مقارنة بـ35 نقطة في السباقات الاعتيادية.