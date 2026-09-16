من إسبانيا إلى «دار الزين».. تيون يعزز صفوف العين

أعلن نادي العين اليوم الأربعاء تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي تيون خيسلهارت على ⁠سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

وانضم خيسلهارت (21 ‌عاما) إلى الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء في ‌إسبانيا قادما من دي خرافشخاب ‌في يوليو الماضي، وشارك مع ‌ديبورتيفو لا كورونيا في مباراة ​واحدة فقط.

ويتقاسم ‌العين ​صدارة الدوري ⁠المحلي مع الجزيرة برصيد 13 نقطة لكل فريق ​بعد ⁠خمس مباريات.

⁠واستهل العين مشواره في دوري أبطال ⁠آسيا للنخبة بفوز كبير 4-صفر على النصر السعودي أمس الثلاثاء.

وتوقف الدوري الإماراتي لخوض منافسات كأس الخليج (خليجي ‌27) التي ستقام في السعودية خلال ​الفترة من 23 سبتمبر إلى السادس من أكتوبر المقبل.