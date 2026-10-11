قهر كلوج نابوكا الروماني.. فريق دبي لكرة السلة يحافظ على سجله المثالي في «اليوروليغ»

حافظ دبي لكرة السلة على سجله الخالي من الهزائم في دوري رابطة الأدرياتيك «اليوروليغ» لموسم 2026-2027، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه يو بي تي كلوج نابوكا الروماني إلى فوز بنتيجة 92-85، في المباراة التي جمعتهما الأحد في رومانيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ورفع الفريق رصيده إلى انتصارين دون خسارة، مواصلاً بدايته المثالية في البطولة، فيما تلقى كلوج نابوكا خسارته الأولى مقابل انتصار واحد.

وفرض الفريق الروماني أفضليته في الشوط الأول، بعدما أنهى الفترة الثانية متقدماً بنتيجة 45-36، مستفيداً من تفوقه الهجومي، قبل أن ينتفض دبي بعد الاستراحة ويقلب موازين اللقاء، بفضل تحسن فاعليته الهجومية وارتفاع نسق أدائه.

وشكل الربع الثالث نقطة التحول في المباراة، إذ سجل دبي 32 نقطة مقابل 14 لمنافسه، بعدما تقدم بنتيجة 57-51 خلال الدقائق الست الأولى من الفترة، قبل أن يوسع الفارق إلى تسع نقاط مع نهايتها، بنتيجة 68-59، ليحافظ على أفضليته حتى صافرة النهاية، رغم محاولات أصحاب الأرض تقليص الفارق.

من جهته، أشاد المدير الفني لفريق دبي لكرة السلة الإسباني تشافي باسكوال، بالعزيمة والروح القتالية للاعبيه، مؤكداً أن الفوز تطلب صلابة ذهنية وقدرة على التعامل مع اللحظات الصعبة، إلى جانب تحسين الفاعلية الهجومية في الشوط الثاني.

وأوضح باسكوال أن أداء فريقه في الشوط الأول كان أفضل مما عكسته النتيجة، بعدما صنع اللاعبون فرصاً هجومية جيدة، لكنهم لم يستثمروها بالشكل المطلوب، سواء في التسديدات المفتوحة أو المحاولات القريبة من السلة. وأضاف أن الفريق نجح في تصحيح مساره بعد الاستراحة، وسجل 56 نقطة في الشوط الثاني، ليحسم المواجهة لمصلحته.

وأشار المدرب إلى أن فريقه سجل 92 نقطة رغم اكتفائه بخمس ثلاثيات ناجحة من أصل 22 محاولة، معتبراً أن تنوع الحلول الهجومية أسهم في تعويض تراجع الفاعلية من خارج القوس، ومنح الفريق الأفضلية في مواجهة صعبة خارج أرضه.

وعلى الصعيد الفردي، برز فيليب بيتروشيف، الذي سجل سبع نقاط واستحوذ على ست كرات مرتدة وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، محققاً معدل تقييم بلغ 19 نقطة، وفقاً للأرقام الواردة في إحصاءات المباراة.

وأكد بيتروشيف أن الفريق افتقد بعض الطاقة والحيوية خلال الشوط الأول، قبل أن يتحسن أداؤه بعد الاستراحة، مشيراً إلى أن الانتصار يعزز ثقة اللاعبين قبل استحقاقاتهم المقبلة في الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليغ».

كما أسهم ماكينلي رايت الرابع بـ14 نقطة، وأضاف إيلي أوكوبو 12 نقطة وخمس متابعات وأربع تمريرات حاسمة، فيما سجل دواين بايكون 11 نقطة وقدم خمس تمريرات حاسمة.

وفي المقابل، تصدر كريستيان كولاماي قائمة مسجلي الفريق الروماني برصيد 19 نقطة، وأضاف جوردان سمارت 18 نقطة وست تمريرات حاسمة، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب فريقهما الخسارة، بعدما فرض دبي أفضليته في الشوط الثاني وحسم المواجهة لمصلحته.