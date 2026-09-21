هدف ميسي "الساحر" من ركلة حرة يهز الدوري الأميركي (فيديو)

تلقت آمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي في تجاوز ناشفيل في صدارة المنطقة الشرقية للدوري الأميركي لكرة القدم ضربة قوية بتعادل حامل اللقب مع ضيفه سان دييغو 2-2 في فلوريدا.

وسجل المهاجم الدنماركي أندرس دراير هدفين (12 و82) ليضمن نقطة التعادل لفريقه سان دييغو في ملعب نو ستاديوم ميامي، ما جعل إنتر ميامي يتأخر بفارق 11 نقطة عن ناشفيل قبل 8 مراحل من نهاية الموسم العادي (57 مقابل 46).

Messi puts the ball in a dangerous spot and somehow finds its way in. 👀 pic.twitter.com/jlYIpiIi4n — Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026

وواصل إنتر ميامي، الفائز مؤخرا بكأس الابطال، هدر النقاط بعدما سقط في فخ التعادل الرابع تواليا في الدوري منذ فوزه الساحق على نادي مونتريال 7-1 في 30 أغسطس.

وافتتح دراير التسجيل بعد 12 دقيقة من صافرة البداية، مستغلا تمريرة رائعة من مواطنه يبي تفيرسكوف قبل أن يرفعها بمهارة فوق الحارس الكندي داين سان كلير.

وأدرك إنتر ميامي الذي استحوذ على الكرة لفترات طويلة، التعادل في الدقيقة 24 عندما سجل ميسي هدفه الرقم 101 بقميص فريقه منذ وصوله إلى الدوري الأميركي عام 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي.

ورفع نجم برشلونة الإسباني السابق غلته من الركلات الحرة إلى 75 (50 مع برشلونة و12 مع الارجنتين و11 مع إنتر ميامي و2 مع باريس سان جرمان)، كما وصل إلى حاجز الـ 930 هدفا في مسيرته.

وسدد ميسي، البالغ 39 عاما، ركلة حرة رائعة من حافة منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم من الداخل واستقرت في الشباك (24).

وواصل الفريق المضيف ضغوطاته وكاد أن يضاعف النتيجة مرات عدة بفرص لكل من ميسي ومواطنه رودريغو دي بول والاوروغوياني لويس سواريس، لكن سان دييغو تمكن بطريقة ما من الصمود.

وكسر سواريز التعادل عندما مرر دي بول الكرة إلى مهاجم برشلونة السابق على حافة منطقة الجزاء، فسدد المخضرم البالغ 39 عاما الكرة بقوة في المرمى (74).

وبدا أن هدف سواريس سيكون كافيا لحسم النتيجة قبل 10 دقائق من صافرة النهاية، لكن سان دييغو صدم الجماهير المحلية بهدف في سيناريو مشابه لافتتاحه التسجيل.

وجد تفيرسكوف مرة أخرى دراير بتمريرة دقيقة من فوق المدافعين، وأنهى الدنماركي الهجمة بهدوء فارضا التعادل (82).

وكاد سان دييغو أن يقتل المباراة وينتزع النقاط الثلاث في الثواني الاخيرة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، لكن سان كلير تصدى لمحاولة كيران سارجنت اثر هجمة مرتدة.