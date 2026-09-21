"السباق إلى دبي".. سباون يحصد ثالث ألقاب النخبة في "جولة دي بي ورلد" للغولف

حصد الأمريكي جيجيه سباون، لقب بطولة بي إم دبليو بي جي إيه الإنجليزية، ثالث بطولات سلسلة رولكس للنخبة هذا الموسم، ضمن منافسات جولة دي بي ورلد، فيما رفع الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي حدة الصراع على لقب بطل الموسم، بعدما عزز موقعه في وصافة التصنيف العالمي لـ "السباق إلى دبي"، وذلك مع اقتراب موعد النهائيات التي تقام في أبوظبي ودبي على التوالي في شهر نوفمبر المقبل.

وأنهى سباون منافسات البطولة التي أقيمت في نادي وينتوورث في مقاطعة سري الإنجليزية، برصيد إجمالي يبلغ 17 ضربة تحت المعدل، وتقدم على 4 لاعبين تشاركوا المركز الثاني برصيد 15 ضربة تحت المعدل، وهم الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، والإنجليزي راي أرون، والأسترالي أدم سكوت، والإسباني مانويل إيلفيرا.

وكسب سباون جائزة مالية كبيرة تتجاوز 1,5 مليون دولار أمريكي، حيث تعد هذه ثالث بطولات سلسلة رولكس للنخبة هذا الموسم، فيما تتبقى ضمن هذه السلسلة الحصرية بطولتي التصفيات الختامية للموسم، وهما بطولة أبوظبي المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، وبطولة جولة دي بي ورلد في دبي، التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 15 من الشهر نفسه.

وأصبح سباون ثالث أمريكي فقط يحرز لقب هذه البطولة بعد مواطنيه أرنولد بالمر وبيلي هورشيل، وأول لاعب يفوز به في مشاركته الأولى منذ عام 2015.

وقال سباون: "الفوز يعني الكثير، كما تعلمون، لقد تطورت إلى هذا اللاعب الذي لم أكن أعتقد أنني أستطيع أن أكونه، وأن أنقل مهاراتي إلى جميع أنحاء العالم، وتحديداً هنا في إنجلترا."

من جهته، أعلن ماكلروي، حامل لقب بطل موسم "السباق إلى دبي"، عن طموحه للفوز للمرة الثامنة في مسيرته، حيث كسب في هذه البطولة 532 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثاني في التصنيف العالمي لـ "السباق إلى دبي" الصادر اليوم الاثنين، برصيد إجمالي 3115 نقاط.

وقلص ماكلروي الفارق عن باتريك ريد متصدر تصنيف "السباق إلى دبي" هذا الموسم، إلى 305 نقاط فقط، حيث يمتلك الأمريكي حالياً 3423 نقاط.

بدوره، نجح أدريان أوتايجوي لاعب الإمارات، من التأهل إلى الجولتين الحاسمتين للبطولة، ثم أنهى المنافسات في المركز 39 برصيد 8 ضربات تحت المعدل، ليكسب 52.8 نقطة، ويتواجد حالياً في المركز 42 في تصنيف "السباق إلى دبي" بإجمالي 944 نقطة.

ويواصل أوتايجوي خطواته الثابتة نحو نهائيات الجولة التي تقام بضيافة دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل، إذ من المقرر أن يتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف "السباق إلى دبي" إلى "التصفيات الختامية" بداية مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، ومن ثم يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا بدبي، ويتم في ختامها تتويج بطل الموسم.

وتعد هذه البطولة رقم 35 هذا الموسم في "السباق إلى دبي" من أصل 42 بطولة، والرابعة ضمن سلسلة "باك 9"، حيث تتبقى 5 بطولات فقط قبل حسم هوية المتأهلين إلى نهائيات الموسم. إذ تقام الأسبوع الجاري منافسات بطولة فيديكس فرنسا المفتوحة، ويشارك فيها أوتايجوي أيضاً.