سالم عبدالرحمن يحسم قمة دوري الشطرنج

تغلب لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، على لاعب نادي دبي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي، في قمة الجولة الثانية من الدوري العام للشطرنج، الذي ينظمه اتحاد الشطرنج ضمن مسابقات الموسم الرياضي الحالي، وتُقام منافساته في فئتي المفتوحة والسيدات.

وحسم نادي الشارقة مواجهته أمام دبي في الفئة المفتوحة بنتيجة 4.5 مقابل 1.5 نقطة، بعدما فاز غوبتا أبهيجيت على سعيد إسحاق، وسافين سفر الله خان على عثمان موسى، وراشد حسين الحمادي على أحمد فريد، فيما حقق إبراهيم سلطان الفوز الوحيد لدبي على محمد شيان، وانتهت مواجهة زايد سلطان الطاهر وحمد عيسى البلوشي بالتعادل.

وفي المواجهة الثانية، تفوق نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على نادي الفجيرة بنتيجة 4-2، في لقاء شهد أربعة تعادلات، مقابل فوز آدم توخاييف على إيغور ميلادينوفيتش، وعيسى محمود الخوري على عامر اليليلي.

ومع ختام الجولة الثانية، يتصدر نادي دبي الترتيب برصيد أربع نقاط، متساوياً مع الشارقة، صاحب المركز الثاني، فيما يحتل أبوظبي المركز الثالث برصيد نقطتين، متساوياً مع الفجيرة في المركز الرابع.

وفي فئة السيدات، فاز نادي دبي للشطرنج على نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 4.5 مقابل 1.5 نقطة، فيما يتصدر نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية الترتيب برصيد 6.5 نقاط، يليه أبوظبي برصيد 6 نقاط، ثم دبي ثالثاً برصيد 5.5 نقاط.

وتُقام الجولتان الثالثة والرابعة يومي السبت والأحد المقبلين، باستضافة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، فيما تُقام الجولتان الخامسة والسادسة، يومي 28 و29 نوفمبر المقبل، في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.