أوتايجوي يتقدم إلى المركز الـ 41 في «غولف السباق إلى دبي»

تقدم لاعب منتخب الغولف، أدريان أوتايجوي، إلى المركز 41 في تصنيف «السباق إلى دبي» ضمن جولة «دي بي ورلد»، بعدما رفع رصيده إلى 1093 نقطة، مستفيداً من حلوله سابعاً في بطولة إسبانيا المفتوحة التي اختتمت، أول من أمس، في مدريد، وشهدت تتويج الأسكتلندي فورست غرانت باللقب.

ومع تبقي بطولتين فقط قبل انطلاق نهائيات الموسم في الإمارات خلال نوفمبر المقبل، تشتد المنافسة على بطاقات التأهل، إذ يتأهل أفضل 70 لاعباً في التصنيف إلى بطولة أبوظبي الدار، المقررة من الخامس إلى الثامن من نوفمبر المقبل في نادي ياس لينكس، فيما يحجز أفضل 50 لاعباً بعدها مقاعدهم في بطولة جولة «دي بي ورلد» بدبي، من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل، لتحديد بطل الموسم.

وحقق أوتايجوي تقدماً بواقع ثمانية مراكز في التصنيف، ليعزز حظوظه في بلوغ النهائيات، قبل جولتين حاسمتين في سباق التأهل.

من جانبه، توج فورست غرانت بلقب بطولة إسبانيا المفتوحة، بعدما أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، محققاً 835 نقطة، ليتقدم 91 مركزاً، ويحتل المركز 27 في تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد إجمالي بلغ 1213 نقطة.