بفارق 7 نقاط.. فريق دبي لكرة السلة يقهر برشلونة في «الليلة الكبيرة»

حقق دبي لكرة السلة انتصاراً مهماً على ضيفه برشلونة الإسباني بنتيجة 94-87، في المواجهة التي جمعتهما بصالة «كوكا كولا أرينا» في دبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم المنتظم لليوروليغ 2026-2027.

وقدم دبي أداءً قوياً أمام أحد أبرز الأندية الأوروبية في "الليلة كبيرة"، الثلاثاء، ونجح في فرض إيقاعه خلال فترات حاسمة من اللقاء، مستفيداً من تنوعه الهجومي ومساهمات عدد من لاعبيه، ليحسم المواجهة بفارق سبع نقاط.

وبدأت المباراة بصورة متقاربة، حيث أنهى برشلونة الربع الأول متقدماً بفارق نقطتين 25-23، قبل أن يقدم دبي ربعاً ثانياً استثنائياً قلب خلاله مجريات المواجهة. وسجل أصحاب الأرض 29 نقطة مقابل 12 لبرشلونة، ليدخل دبي استراحة بين الشوطين متقدماً 52-37.

وعاد برشلونة بقوة في النصف الثاني، محاولاً تقليص الفارق، وأنهى الربع الثالث لمصلحته بفارق نقطة واحدة 25-24، إلا أن دبي حافظ على أفضليته ودخل الربع الأخير متقدماً 76-62.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً كبيراً من الفريق الإسباني، الذي سجل 25 نقطة في الربع الرابع مقابل 18 لفريق دبي، لكن أصحاب الأرض تعاملوا مع اللحظات الحاسمة بثبات، ونجحوا في حماية تقدمهم حتى صافرة النهاية، ليحسموا المباراة بنتيجة 94-87.

وتألق مفيوندو كابينغيلي كأفضل مسجل لفريق دبي، بعدما أنهى اللقاء برصيد 21 نقطة و6 متابعات، مسجلاً 8 من 11 محاولة ميدانية، إلى جانب نجاحه في جميع محاولاته الثلاث من خارج القوس، كما سجل كل من ماكينلي رايت ودواين بيكون 14 نقطة.

وجاء الانتصار بعد أداء جماعي مميز من دبي، الذي أظهر قدرته على مواجهة أحد الأسماء الكبيرة في كرة السلة الأوروبية، مستفيداً من الدعم الجماهيري في «كوكا كولا أرينا»، ليخرج بانتصار مهم في بداية مشواره هذا الموسم في اليوروليغ.

وعقب المباراة، أعرب مدرب دبي لكرة السلة، الإسباني تشافي باسكوال عن سعادته بالفوز على برشلونة، مؤكداً أن المباراة انقسمت عملياً إلى مرحلتين مختلفتين تماماً.

وقال باسكوال: «إن فريقه قدم مستوى مميزاً خلال أول 28 دقيقة، ونجح في بناء فارق وصل إلى 20 نقطة، قبل أن تتغير صورة اللقاء في الدقائق الأخيرة من الربع الثالث، بعدما دخل برشلونة في أجواء المباراة ورفع من نسق أدائه الهجومي».

ورغم تقلص الفارق، أشار مدرب فريق دبي إلى أن «الفريق بقي متقدماً وتمكن في معظم الفترات من السيطرة على النتيجة وإدارة إيقاع المواجهة حتى النهاية، ليحقق انتصاراً وصفه بالمهم جداً في بداية مشوار الفريق الأوروبي».

وحرص باسكوال على توجيه الشكر إلى جماهير دبي التي حضرت في «كوكا كولا أرينا»، مشيراً إلى أنها شاهدت مباراة ممتعة وقوية أمام أحد أكبر أندية أوروبا.

وفي الوقت نفسه، رفض المدرب المبالغة في الاحتفال بالنتيجة، موضحاً أن فريق دبي لا يزال بعيداً عن الصورة النهائية التي يريد الوصول إليها، لكنه يتقدم بخطوات صغيرة يومياً.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمتاع بالفوز لفترة قصيرة، ثم الانتقال مباشرة إلى التحضير للمباريات التالية من خلال دراسة الخصوم تكتيكياً، وتحديد نقاط القوة والضعف، والعمل باستمرار على تطوير أداء الفريق.