اكتمال عقد المتأهلين إلى نهائيات «دي بي ورلد» للغولف

اكتمل عقد اللاعبين الـ70 المتأهلين إلى نهائيات موسم جولة «دي بي ورلد» للغولف، المقررة في أبوظبي ودبي خلال نوفمبر المقبل، وذلك في ختام منافسات بطولة جينيسيس كوريا الجنوبية المفتوحة، التي توّج بلقبها الياباني يوتو كاتسوراجاوا، أمس، في نادي وو جيونغ هيلز للغولف بمدينة تشيونان.

وشهد الموسم منافسات قوية بين أبرز نجوم العالم على مدار 40 بطولة، نجح في ختامها أصحاب المراكز الـ70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي» في حجز مقاعدهم في النهائيات. ويخوض اللاعبون بطولة أبوظبي الدار، المقررة من الخامس إلى الثامن من نوفمبر المقبل في نادي ياس لينكس، وهي إحدى بطولات سلسلة رولكس للنخبة، قبل أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في دبي، المقررة من 12 إلى 15 من الشهر نفسه، والتي تشهد تتويج بطل الموسم.

ويتصدر الإسباني يوجيني تشاكارا تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد 4143 نقطة، يليه الأميركي باتريك ريد في المركز الثاني برصيد 3474 نقطة، ثم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب، ثالثاً برصيد 3144 نقطة، في ظل ترقب لمنافسة قوية على لقب الموسم في الإمارات.

وحقق أدريان أوتايجوي إنجازاً إماراتياً تاريخياً بتأهله إلى نهائيات الموسم، بعدما احتل المركز الـ37 في تصنيف «السباق إلى دبي»، برصيد 1205 نقاط.

وبات أوتايجوي أول لاعب يمثل الإمارات يتأهل إلى نهائيات إحدى أبرز الجولات الاحترافية في رياضة الغولف.