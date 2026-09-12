حارس الوصل يتألق أمام العين.. ومدربه فيتوريا لا يعترف بنجومية الفرد

كان حارس مرمى الوصل دينكو هوركاس نجم مباراة فريقه أمام العين في نظر الجميع تقريباً، بعدما أنقذ مرماه من فرص محققة من بينها ثلاث فرص خلال دقيقة واحدة قبل نهاية المباراة حافظ بها لفريقه على الخروج بنقطة ثمينة، ونال إشادة زميله المدافع سفيان بوفتيني، ومنافسه مدرب العين فلاديمير إيفيتش إلا أن مدربه روي فيتوريا رافض منحه نجومية المباراة، مؤكداً أن قوة «الإمبراطور» تبدأ من المجموعة.

وخرج الوصل بنقطة ثمينة من ملعب حامل اللقب، بعد تعادله مع العين 2-2، أول من أمس على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم في الظهور الرسمي الثاني للحارس الجديد.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول تألق هوركاس، وما إذا كان أفضل لاعب في المباراة، أو أن الوصل وجد فيه حلاً لمشكلة حراسة المرمى، قال فيتوريا: «دينكو هوركاس لاعب يساعد في تماسك الفريق، ولا أعتقد أن هناك فرداً واحداً سيكون هو النجم. أؤمن بأن النجومية تكمن في الفريق ككل، وهذا ما أحتاجه».

وأضاف: «جاء هذا اللاعب للمساعدة وليكون جزءاً من الفريق، ولنلعب بروح جماعية، لأنني لا أؤمن بأن انتظار شخص واحد لحل المشكلات هو الحل الصحيح».

وتابع: «إذا اعتمدنا على ذلك فلن نكون في المسار السليم، الصحيح هو تكاتف الجميع، فكل لاعب يمتلك خصائص ومهارات تسهم في جعلنا الفريق الأفضل».

وأشاد فيتوريا بأداء حارسه، لكنه أعاد التأكيد على أهمية المجموعة، وقال: «لقد قدم الحارس أداءً جيداً، وربما يتغير المشهد في المباراة المقبلة، كان هناك لاعبون آخرون ظهروا بشكل جيد، مثل طارمي الذي سجل هدفاً، أعجبتني الخطة وسلوك اللاعبين. كان بإمكاننا الفوز، لكن الفريق الخصم كان جيداً أيضاً».

من جانبه، وصف مدافع الوصل سفيان بوفتيني أداء هوركاس بالبطولي، مؤكداً أن فريقه كاد يخسر المباراة في دقائقها الأخيرة.

أمّا إيفيتش، فذهب أبعد من ذلك، عندما أكد أن تصديات هوركاس حرمت العين تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف والخروج فائزاً.