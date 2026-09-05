يحيى بن خالق: افتقدنا سفيان وحسين.. والنقاط الـ 3 كانت الأهم في ظل الأجواء الحارة

قدّم لاعب العين، يحيى بن خالق، تعازيه إلى زميليه الشقيقين سفيان وحسين رحيمي، في وفاة والدهما، مؤكداً أن الفريق افتقد جهودهما خلال مواجهة كلباء أمس، التي حسمها «الزعيم» بهدفين دون رد، واعتلى على إثرها صدارة دوري المحترفين مؤقتاً برصيد 12 نقطة.

وقال بن خالق، عقب المباراة، إن حصد النقاط الثلاث كان الهدف الأهم، خصوصاً في ظل الأجواء الحارة التي رافقت المواجهة، إلى جانب غياب سفيان وحسين، مضيفاً: «نرسل تعازينا لهما في وفاة والدهما، ونسأل الله أن يربط على قلبيهما».

وحرص لاعبو العين على مؤازرة الشقيقين داخل الملعب، بعدما رفعوا قميصي سفيان وحسين رحيمي عقب تسجيل الهدف الأول، في لفتة وفاء وتضامن معهما بعد وفاة والدهما، الذي ووري الثرى في المغرب قبيل انطلاق اللقاء.

وأضاف: «كان من الضروري الخروج بالنقاط الثلاث، كما أن الحفاظ على نظافة الشباك يمنح المنظومة الدفاعية ثقة أكبر، سنواصل العمل مع الجهاز الفني من أجل المضي في تطوير الأداء الدفاعي».

في المقابل، أقر لاعب كلباء علي سالمين بصعوبة موقف فريقه بعد الخسارة، مؤكداً أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية في الجولات المقبلة، وسيعملون على تحسين الفاعلية الهجومية واستعادة التوازن.

وكان العين قد واصل بدايته المثالية بتحقيق فوزه الرابع توالياً، بعدما سجل عبدالكريم تراوري وبابا إيلو هدفي الانتصار في الدقيقتين 21 و32، فيما تجمد رصيد كلباء عند نقطة واحدة.

ورفع العين رصيده إلى النقطة 12 محققاً العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد كلباء عند نقطة واحدة فقط من ثلاث خسائر وتعادل وحيد.