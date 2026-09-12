غلف يونايتد يحقق الفوز الأول تحت قيادة إنيستا.. والبطائح يتفوق على "الصقور"

حقق فريق غلف يونايتد، الذي يقوده الأسطورة الإسبانية أندريس إنييستا، أول انتصار له منذ تولّيه مهمة تدريب الفريق في الموسم الحالي، عندما تغلّب على مضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى مساء اليوم السبت.

وسجّل الموزمبيقي لورينكو ألفارو هدف الفوز لغلف يونايتد في الدقيقة 86، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط له تحت قيادة إنييستا، بعد خسارته أمام دبا والذيد، ويرفع رصيده إلى ثلاث نقاط، ويتقدّم إلى المركز العاشر بعد أن تذيل الترتيب

وفي مباراة ثانية، حقّق البطائح فوزاً مهماً على مضيفه الإمارات «الصقور» بهدف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت في رأس الخيمة.

وسجّل محمد راشد هدف الفوز للبطائح في الدقيقة 38، ليحصد الفريق ثلاث نقاط جديدة رفعت رصيده إلى سبع نقاط، وضعته في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد الصقور عند ثلاث نقاط في المركز العاشر