بهاء فيصل يقود «الصقور» إلى قمة دوري الدرجة الأولى الإماراتي

اعتلى فريق الإمارات صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه الذيد بهدف إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب نادي الذيد، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ورفع «الصقور» رصيده إلى 18 نقطة، لينتزع المركز الأول مؤقتاً، بانتظار نتيجة مواجهة العربي والاتفاق المقررة اليوم السبت، فيما تجمد رصيد الذيد عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس.

وكان الذيد قد بادر بالتسجيل عن طريق المالي الحساني تنبورة في الدقيقة 12، قبل أن يدرك اللوكسمبورغي لوكاس فرناند التعادل للإمارات في الدقيقة 38، ثم سجل الأردني بهاء فيصل هدف الفوز في الدقيقة 62، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة قادته إلى قمة الترتيب.

وشهدت المباراة هجمات متبادلة وفرصاً عديدة للفريقين، بعدما تدخل القائم والعارضة في أكثر من مناسبة، قبل أن يحسم الإمارات المواجهة لمصلحته.

وفي مباراة أخرى، تعادل دبا مع الحمرية بهدف لكل منهما، بعدما تقدم الحمرية بواسطة العاجي كوادجو كوفي في الدقيقة 13، فيما أدرك الألباني جوناثان لايثيم التعادل لدبا في الدقيقة 59.

وحافظ دبا على المركز الثالث برصيد 14 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على الحمرية، الذي يحتل المركز الرابع بالرصيد نفسه.

وفاز فورت فيرتوس على سيتي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان، وسجل الإيطالي أليخاندرو غوميز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86.

ورفع فورت فيرتوس رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، فيما بقي سيتي في المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط.

وتُستكمل منافسات الجولة السبت بمباراتين، إذ يلتقي الاتفاق مع العربي على ملعب نادي شباب الأهلي بمنطقة العوير، فيما يواجه غلف يونايتد فريق دبا الحصن على ملعب فندق ومنتجع جبل علي.