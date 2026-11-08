كلباء يغلق شباكه للمباراة الرابعة.. والبطائح يمطر المنافسين بـ 31 هدفاً

فرض كلباء والبطائح نفسيهما بقوة على مشهد المنافسة في دوري كرة قدم الصالات خلال الموسم الحالي، بعدما نجح الأول في الحفاظ على نظافة شباكه في أربع مباريات متتالية، فيما واصل البطائح، حامل لقب الموسم الماضي، تألقه الهجومي بتسجيل 31 هدفاً في أربع مباريات، ليحصد الفريقان العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة لكل منهما، ويتصدر البطائح الترتيب بفارق الأهداف.

تميّز كلباء، بقيادة مدربه البرازيلي مارسيلينو دا سيلفا، بصلابة دفاعية لافتة، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية، سجل خلالها 15 هدفاً دون أن تهتز شباكه، في مؤشر يعكس التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي للفريق، الذي يسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة بقوة على اللقب.

في المقابل، أكد البطائح، بقيادة مدربه عدنان الهولي، قوته الهجومية، بعدما حقق فوزاً عريضاً على «برينج ريف يونايتد» بنتيجة 10-1، ليرفع رصيده إلى 31 هدفاً، بمعدل 7.75 أهداف في المباراة الواحدة. كما فرض لاعبوه حضورهم في سباق الهدافين، بعدما سجل حمد الزعابي والبرازيلي جوستافو مارتينيز سبعة أهداف لكل منهما، فيما أحرز البرازيلي أندرسون دي سيلفا خمسة أهداف.

وأسفرت نتائج الجولة الرابعة عن فوز خورفكان على «استاليونز» 10-0، وشباب الأهلي على هيئة أبوظبي للدفاع المدني 4-1، وكلباء على الإقامة وشؤون الأجانب في دبي 3-0، ودبا الحصن على اليرموك 4-1، والبطائح على برينج ريف يونايتد 10-1.

ويتصدر البطائح جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على كلباء صاحب الرصيد نفسه، فيما يحتل دبا الحصن المركز الثالث برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، يليه شباب الأهلي رابعاً بالرصيد ذاته من أربع مباريات، ثم خورفكان بست نقاط، والإقامة وشؤون الأجانب في دبي بخمس نقاط، فيما يتساوى فريقا هيئة أبوظبي للدفاع المدني واليرموك برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، ويقبع برينج ريف يونايتد واستاليونز في المركزين الأخيرين دون نقاط.

وتعكس نتائج الجولات الأربع الأولى ارتفاع المستوى الفني وقوة المنافسة في البطولة، في ظل التباين الواضح بين الأساليب الفنية للفرق، إلى جانب الظهور اللافت لدبا الحصن وشباب الأهلي مقارنة بالموسم الماضي.

. البطائح يتصدر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على كلباء صاحب الرصيد نفسه.