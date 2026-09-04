إنييستا يبحث عن أول انتصار.. والعربي أمام تحدي الحفاظ على القمة

تنطلق في السابعة من مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات، تجمع العروبة مع الجزيرة الحمراء على ملعب نادي الذيد، والبطائح مع العربي على ملعب البطائح، وغلف يونايتد مع الذيد على ملعب فندق ومنتجع جبل علي.

وتستكمل الجولة، غداً، بثلاث مواجهات، تجمع الفجيرة مع الإمارات (الصقور) على ملعب نادي الفجيرة، وسيتي مع الاتفاق على ملعب نادي الرياضة والرماية في عجمان، وبالم سيتي مع الحمرية على ملعب شباب الأهلي في العوير، فيما تختتم الجولة، بعد غد، بلقاء فورت فيرتوس مع دبا الحصن على ملعب الأخير.

وتشهد الجولة منافسة مبكرة على صدارة الترتيب، إلى جانب اهتمام خاص بالظهور الرسمي الأول للمدرب الإسباني أندريس إنييستا على ملعبه.

ويتصدر العربي ودبا جدول الترتيب برصيد ست نقاط لكل منهما، يليهما البطائح والذيد بأربع نقاط، ثم دبا الحصن والفجيرة والإمارات وفورت فيرتوس والحمرية بثلاث نقاط لكل فريق، فيما يأتي العروبة بنقطتين، والاتفاق والجزيرة الحمراء بنقطة واحدة، بينما لاتزال فرق غلف يونايتد وبالم سيتي وسيتي من دون نقاط.

إنييستا.. اختبار جديد

تتجه الأنظار إلى مواجهة غلف يونايتد والذيد، التي تُقام على ملعب فندق ومنتجع جبل علي في دبي، في أول مباراة رسمية يخوضها المدرب الإسباني، أندريس إنييستا، على ملعب فريقه، وذلك بعد خسارة غلف يونايتد أمام دبا 3-4 في الجولة الماضية.

ويبحث غلف يونايتد عن حصد أولى نقاطه في المسابقة، بينما يدخل الذيد اللقاء برصيد أربع نقاط، ما يمنحه أفضلية معنوية، في وقت يواجه فيه إنييستا تحدياً مزدوجاً يتمثّل في تحقيق نتيجة إيجابية وإيقاف انطلاقة الذيد القوية.

صراع القمة

وتبرز مواجهة البطائح والعربي باعتبارها الأقوى من الناحية التنافسية، إذ يأمل العربي مواصلة بدايته المثالية والحفاظ على صدارته، فيما يتطلع البطائح إلى إسقاط المتصدر والاقتراب أكثر من القمة.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة في ظل التقارب المبكر في جدول الترتيب، وعدم اتساع الفروق بين فرق المقدمة.

البحث عن الفوز الأول

وفي المباراة الثالثة اليوم، يلتقي العروبة مع الجزيرة الحمراء، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق الفوز الأول في المسابقة.

ويملك العروبة نقطتين، مقابل نقطة واحدة للجزيرة الحمراء، ما يمنح المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل رغبتهما في تحقيق خطوة جديدة إلى الأمام في جدول الترتيب.

مواجهات السبت والأحد

وتتواصل منافسات الجولة، غداً، بمواجهات الفجيرة مع الإمارات (الصقور)، وبالم سيتي مع الحمرية، وسيتي مع الاتفاق، وتبرز مباراة بالم سيتي والحمرية، التي يتطلع خلالها الفريقان إلى حصد نقاط جديدة، فيما سيكون حارس الحمرية ماجد ناصر أمام مهمة حماية شباك فريقه.

وتختتم الجولة، بعد غد، المقبل بمواجهة فورت فيرتوس ودبا الحصن على ملعب الأخير، في لقاء يتطلع خلاله الفريقان إلى تعزيز رصيدهما من النقاط وتحسين موقعهما في جدول الترتيب.