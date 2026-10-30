سردار أزمون: تجاوزت الإصابات بالعقلية القوية ودعم زملائي

أكد مهاجم شباب الأهلي، سردار أزمون، أن ثقة المدرب البرتغالي، أندريه جاردين، والدعم الكبير الذي يحظى به من زملائه، إلى جانب امتلاكه عقلية قوية ساعدته على تجاوز الإصابات والظروف الصعبة، كانت وراء عودته القوية إلى مستواه المعهود وتألقه مع «الفرسان» خلال المباريات الأخيرة.

وقال أزمون لـ«الإمارات اليوم» إن عودته إلى التألق جاءت نتيجة الأجواء الإيجابية داخل الفريق، والعلاقة القوية التي تجمع اللاعبين بالجهاز الفني، مؤكداً أن شعور اللاعب بثقة مدربه يُمثل عاملاً أساسياً في تقديم أفضل ما لديه.

وأضاف: «من المهم جداً بالنسبة لي أن يكون المدرب سعيداً بما أقدمه، فعندما يشعر اللاعب بثقة مدربه ورضاه عنه يستطيع تقديم أفضل مستوى، ولدينا علاقة جيدة للغاية بين جميع اللاعبين والجهاز الفني، والجميع يدعم بعضه بعضاً، ولهذا أصبحنا فريقاً واحداً».

وأوضح المهاجم الإيراني أن الدعم المتبادل داخل الفريق يُمثل أحد أسرار نجاحه، قائلاً: «المدرب والجهاز الفني يقفان خلف اللاعبين، ونحن أيضاً نقف خلفهما، وهذا ما يجعلنا نعمل جميعاً من أجل هدف واحد، وأنا سعيد بقدرتي على مساعدة الفريق، وزملائي يساعدونني دائماً على تقديم أفضل مستوى داخل الملعب».

وكان أزمون أدى دوراً مؤثراً في فوز شباب الأهلي على استقلال طهران، يوم الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما صنع الهدف الأول الذي سجله ماتيوس ليما في الدقيقة 69، قبل أن يسهم في الهجمة التي انتهت بالهدف الثاني الذي سجله خوان بيزيرا في الدقيقة 84، ليواصل «الفرسان» انتصاراته بتحقيق الفوز الآسيوي الثالث على التوالي ويجمع ست نقاط من مباراتين.

عقلية قوية

وتحدث أزمون عن الفترة الصعبة التي مر بها بسبب الإصابات، مؤكداً أن الجانب الذهني يلعب دوراً مهماً في قدرة اللاعب على العودة إلى مستواه.

وقال: «كرة القدم مليئة بالتحديات، ومن الطبيعي أن يتعرض اللاعب للإصابات ويمر بظروف صعبة، لكن الأهم أن يكون ذكياً ويمتلك عقلية قوية للتعامل مع هذه المواقف. أعتقد أنني أمتلك عقلية جيدة، وهذا يساعدني على تجاوز الصعوبات والعودة بصورة أفضل».

وشدد على أن نجاحه لا ينفصل عن العمل الجماعي داخل شباب الأهلي، موضحاً أن مساندة زملائه تمنحه الدافع لتقديم المزيد، وأن مصلحة الفريق وتحقيق الانتصارات يأتيان في مقدمة أولوياته.

تحدي الهلال

وعن المواجهة المرتقبة أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، أكد أزمون أن شباب الأهلي يدرك قوة المنافس، الذي يُعد من أفضل الفرق في القارة الآسيوية، مشيراً إلى أن الفريق سيخوض المباراة بالروح التنافسية نفسها والثقة التي يتمتع بها لاعبوه.

وأوضح أن مواجهة الهلال تُمثل اختباراً صعباً أمام منافس يمتلك إمكانات كبيرة، لكن شباب الأهلي يثق بقدراته ويسعى إلى تقديم أداء قوي ومواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة.

سردار أزمون:

• عندما يشعر اللاعب بثقة مدربه ورضاه عنه يستطيع تقديم أفضل مستوى.

• مواجهة الهلال في «نخبة آسيا» تُمثل اختباراً صعباً أمام منافس يمتلك إمكانات كبيرة.