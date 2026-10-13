راشد الملا يطارد اللقب السابع في بطولة العالم للدراجات المائية

يخوض بطل فريق أبوظبي للدراجات المائية، راشد الملا، تحدي الحسم في الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم لفئة الحركات الاستعراضية، التي تستضيفها مدينة أولبيا الإيطالية في جزيرة سردينيا، الجمعة المقبلة، بطموح التتويج باللقب العالمي السابع في مسيرته، وتعزيز سجله الحافل بالإنجازات الدولية.

ويدخل الملا الجولة الختامية متصدراً الترتيب العام برصيد 50 نقطة، بعدما تألق في الجولة الافتتاحية التي أقيمت في شنغهاي الصينية، مطلع الشهر الجاري، وحقق العلامة الكاملة بالفوز في جولتَي الاستعراض الحر، ليضع نفسه في موقع قوي للمنافسة على اللقب العالمي.

وتكتسب جولة أولبيا أهمية كبيرة، كونها المحطة الحاسمة لتحديد بطل العالم للموسم الحالي، إذ يتطلع الملا إلى استثمار أفضليته في صدارة الترتيب، وتقديم عروض تجمع بين المهارة والدقة الفنية والابتكار في الحركات الاستعراضية، لحسم اللقب لمصلحته وإنهاء الموسم على منصة التتويج.

ويمتلك نجم فريق أبوظبي سجلاً مميزاً في البطولة، بعدما توج بستة ألقاب عالمية في فئة الاستعراض الحر أعوام 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2024، فيما حل وصيفاً في الموسم الماضي، ليخوض تحدي هذا العام بطموح استعادة اللقب وإضافة إنجاز جديد إلى سجل الرياضات البحرية الإماراتية.