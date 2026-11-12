اعتماد عودة زوارق أبوظبي إلى بطولة العالم «الإكس كات»

اعتمد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عودة فريق أبوظبي إلى منافسات بطولة العالم لزوارق «الإكس كات»، بدءاً من جولة الفجيرة، المقررة في ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز حضور أبوظبي في البطولات البحرية العالمية، وتوسيع مشاركات الفريق الدولية، والبناء على خبراته وإنجازاته السابقة في سباقات الزوارق السريعة.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، في بيان صحافي، أن العودة تأتي امتداداً لمسيرة فريق أبوظبي الحافلة بالإنجازات، وقال تأتي عودة فريق أبوظبي إلى بطولة العالم لـ«الإكس كات» في إطار حرصنا على تعزيز حضور الفريق في البطولات البحرية الدولية، ومواصلة مسيرة الإنجازات التي حققها على مدار السنوات الماضية، ونتطلع إلى مشاركة قوية تليق باسم أبوظبي ومكانتها الرياضية، وتعكس طموحنا في المنافسة على الألقاب العالمية.

ويملك فريق أبوظبي سجلاً بارزاً في بطولة العالم لـ«الإكس كات»، بعدما تُوّج بطلاً للعالم عام 2018، وحلّ وصيفاً في عامي 2019 و2021، ليعود بطموحات متجددة للمنافسة على المراكز الأولى.